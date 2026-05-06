Niterói: iniciativa reúne ações integradas de formação de professores, recomposição das aprendizagens, inovação pedagógica e uso de dados - Guto Rodriguez

Niterói: iniciativa reúne ações integradas de formação de professores, recomposição das aprendizagens, inovação pedagógica e uso de dadosGuto Rodriguez

Publicado 06/05/2026 20:09

Niterói - No Dia Nacional da Matemática, celebrado nesta quarta-feira (6), a Prefeitura lança o programa Conectando Saberes, voltado ao fortalecimento do ensino da disciplina na rede municipal. A iniciativa reúne ações integradas de formação de professores, recomposição das aprendizagens, inovação pedagógica e uso de dados, com foco em avanços concretos no desempenho dos estudantes.

Um dos eixos do programa é a articulação da Matemática com áreas como Arte, Língua Portuguesa e tecnologias, favorecendo a integração curricular e a implementação de estratégias direcionadas para potencializar o ensino e a aprendizagem.

"O que estamos apresentando hoje é um conjunto estruturado de investimentos, que trata a Matemática como prioridade na política educacional da cidade. Não é uma ação isolada, é uma estratégia consistente, baseada em evidências, que chega à sala de aula e apoia diretamente professores e estudantes. Nosso compromisso é fazer com que a Matemática deixe de ser um obstáculo e passe a ser uma ferramenta de descoberta para os nossos alunos", afirma o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

O projeto se organiza em dois grandes movimentos. O primeiro, Conexões entre Etnomatemática e Linguagem, é voltado especialmente ao 2º ano do Ensino Fundamental e atua na consolidação das aprendizagens essenciais nos anos iniciais. A estratégia envolve ações diretas em sala de aula de 22 unidades prioritárias, com uso de materiais pedagógicos como o MAJOG e acompanhamento contínuo por meio de reuniões semanais de planejamento e avaliação. As ações incluem ainda o uso intensivo de evidências geradas pela Casa da Avaliação, garantindo que as iniciativas sejam orientadas por dados concretos e atuem onde o estudante enfrenta mais desafios.

O segundo movimento, a Jornada Integrada de Linguagens e Matemática (JILM), é voltado aos estudantes do 6º ao 9º ano e aposta em uma estratégia de engajamento em formato de jornada gamificada. A proposta combina atividades presenciais e online, com sistema de pontuação individual e por escola. A participação não será eliminatória e, ao final, o estudante e a unidade com melhor desempenho serão premiados em outubro, no Centro de Formação Darcy Ribeiro.

Para o subsecretário de Desenvolvimento Educacional, Armando Arosa, o diferencial do programa está na articulação entre as dimensões que compõem a prática pedagógica. "Estamos integrando currículo, avaliação, formação docente, gestão democrática e prática pedagógica em uma mesma estratégia. A Matemática passa a ser trabalhada de forma articulada com as Linguagens e com o território em que as unidades estão inseridas, desenvolvendo habilidades fundamentais como raciocínio lógico, resolução de problemas e argumentação", destaca.