Niterói: Jocilea Cruz, presidente da Apada - Divulgação

Niterói: Jocilea Cruz, presidente da Apada Divulgação

Publicado 06/05/2026 20:59

Niterói - A cidade de Niterói receberá, no dia 18 de junho, o Desfile Beneficente APADA Niterói 2026, no Clube Central, em Icaraí. A proposta do evento é reunir moda, filantropia e glamour em uma tarde dedicada à solidariedade, ao encontro entre marcas e público e ao fortalecimento de uma causa social relevante.

Pensado para unir elegância, propósito e impacto social, o desfile promete uma programação especial, com passarela, apresentação de looks exclusivos e momentos voltados à valorização da comunidade. A abertura oficial contará com apresentação da Orquestra da Grota, e o encerramento será com show do cantor Marco Vivan, que levará ao público um repertório com clássicos da MPB. O evento também terá coquetel assinado pelo Buffet Rogério Montenegro.

Segundo Tatiana Pontífice, gestora da APADA Niterói, a iniciativa representa uma oportunidade de visibilidade para marcas que desejam associar imagem e propósito. “Este desfile é mais do que moda: é uma ponte entre marcas visionárias e o impacto real na sociedade. O desfile do ano passado foi um sucesso de público, e este ano convidamos grifes e designers a se unirem a nós, ganhando visibilidade premium em um evento que une o melhor de Niterói – elegância e coração”, declara.



Para Jocilea Cruz, presidente da APADA Niterói, o desfile simboliza uma nova fase para a instituição. “Estamos abrindo essa nova fase com um momento especial, convidando marcas que compartilham do nosso propósito. Juntas, criaremos não só um desfile inesquecível, mas um movimento de transformação. Participe e faça parte dessa história!”, afirma.



Uma história de amor que virou missão



A trajetória da APADA começou em 1969, quando Miriam Rangel Rodrigues enfrentou o desafio do diagnóstico de surdez profunda da filha Luciane, na época com apenas dois anos. Diante da ausência de uma educação adequada e de recursos acessíveis, Miriam transformou sua dor em propósito, unindo forças com outras famílias para fundar a associação. Desde então, a APADA se consolidou como referência nas áreas da saúde, educação bilíngue e assistência social para pessoas surdas e deficientes auditivos.

Hoje, a instituição oferece atendimentos nas áreas de saúde, com exames audiológicos e apoio multiprofissional em Libras/Português; educação, com creche bilíngue inclusiva e cursos de Libras para a comunidade; e assistência social, promovendo a equidade de acesso por meio de parcerias com a Fundação Municipal de Saúde e Educação. Marcas de moda, acessórios e lifestyle interessadas em participar do evento podem entrar em contato com a organização da ED Eventos pelo WhatsApp (21) 99858-4062.



Pontos de venda de ingressos



• Carla Andrade Coletivo — Rua Gavião Peixoto, 355, loja 1, Icaraí. Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 18h.

• Fabi Felício — Rua da Conceição, 137, sala 1013, Centro, Niterói. Atendimento de terça a sexta, das 10h às 17h.

•Loja EXIBIDA — Niterói Shopping, loja 106. Procurar Luciana.

•Clube Central — Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 - Icaraí.



Serviço:



Evento: Desfile Beneficente APADA Niterói 2026

Data: 18 de junho

Horário: 14h às 19h

Local: Clube Central — Icaraí, Niterói

Instagram: @apadaniteroioficial

Contato/WhatsApp: (21) 99858-4062