Niterói: Praça Leoni Ramos passará por revitalizaçãoLuciana Carneiro
Niterói abre consulta pública para revitalização da Praça Leoni Ramos, na Cantareira
População pode participar até 31/05 pela plataforma Colab e contribuir com sugestões para o projeto
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Espetáculo Expressões Ibéricas tem apresentação única no Theatro Municipal de Niterói
Pianista Felipe Naim e bailarina Luciana Dutra levam ao palco um encontro entre piano e dança em uma celebração das culturas brasileira e espanhola
Público terá a chance de acompanhar capturas intencionais de tartarugas marinhas em Itaipu
A partir do dia 7 de maio, o público poderá acompanhar de perto o monitoramento das tartarugas marinhas na praia de Itaipu,
Oncomed celebra o Dia das Mães com mais um novo projeto gratuito de acolhimento
Colo da Jornada reunirá médicas e pacientes para tratar do impacto da maternidade na oncologia e na experiência de mães que enfrentam o câncer
Desfile APADA 2026 acontecerá no Clube Central, em Icaraí
Iniciativa representa uma oportunidade de visibilidade para marcas que desejam associar imagem e propósito
CBVela e UFF lançam e-book sobre impactos ambientais e econômicos de eventos de vela
Estudo será apresentado no Simpósio Mundial sobre Inteligência Artificial para Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas 2026
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