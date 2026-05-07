Niterói: Praça Leoni Ramos passará por revitalização - Luciana Carneiro

Niterói: Praça Leoni Ramos passará por revitalizaçãoLuciana Carneiro

Publicado 07/05/2026 07:44

Niterói - A Prefeitura abriu, nesta quarta-feira (6), consulta pública para ouvir a população sobre a revitalização da Praça Leoni Ramos, conhecida como Praça da Cantareira. A participação está aberta até o dia 31 de maio, por meio da plataforma Colab - https://consultas.colab.re/consultapracadacantareira

“Estamos avançando na requalificação da região central com projetos que valorizam o espaço público e estimulam a convivência e a economia criativa. No caso da Praça Leoni Ramos, é fundamental ouvir quem vive, trabalha e circula pelo entorno para que a revitalização esteja alinhada às necessidades reais da população. Esse processo participativo contribui para a construção de um espaço mais qualificado, integrado ao novo momento da Cantareira e à vocação cultural e universitária do território”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A pesquisa tem 15 perguntas e pode ser respondida em menos de três minutos. Entre os temas abordados estão o perfil dos usuários, a frequência de utilização da praça, a avaliação sobre conservação e estrutura, além de opiniões sobre iluminação, segurança, arborização, comércio, acessibilidade e as intervenções previstas no projeto de revitalização.

“A estratégia de Governo Digital de Niterói é reconhecida no país por priorizar a ampliação da participação cidadã e o fortalecimento da democracia. Já realizamos quase 80 consultas públicas por meio do Colab e, desde o ano passado, lançamos 30 novos serviços digitais, além de aperfeiçoar centenas de outros. Isso facilita a vida do cidadão, garante direitos e amplia sua participação nas decisões da cidade. A expectativa para esta consulta é de grande adesão, devido à relevância desse espaço para toda a cidade, especialmente para as dezenas de milhares de pessoas que frequentam a UFF e a região”, destacou o coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão, Fernando Stern.

Tradicional ponto de encontro de jovens universitários, a Praça da Cantareira receberá intervenções voltadas ao conforto, à segurança e à valorização do espaço, com foco na integração com o entorno, na mobilidade e na qualidade de vida. O projeto será desenvolvido pela Secretaria de Economia Criativa e Ações Estratégicas (SECAE), em parceria com a Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), e integra um conjunto de intervenções em andamento na região central da cidade.

“A revitalização da Praça Leoni Ramos é fundamental para preservar a história da cidade e, ao mesmo tempo, apontar para o futuro da região, com iniciativas como o Distrito de Inovação, a Arena Niterói e o Museu do Cinema Brasileiro. O objetivo é valorizar esse espaço respeitando seus frequentadores e fortalecendo a identidade do território”, destacou o secretário municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz.