Niterói: começa mais uma temporada de capturas intencionais de tartarugas marinhas em Itaipu - Divulgação

Niterói: começa mais uma temporada de capturas intencionais de tartarugas marinhas em ItaipuDivulgação

Publicado 06/05/2026 21:15

Niterói - No dia 7 de maio, o Projeto Aruanã, que conta com o patrocínio da Petrobras e do Governo Federal por meio do Programa Petrobras Socioambiental, inicia mais uma temporada de capturas intencionais das tartarugas marinhas que habitam a praia de Itaipu.

A ação de monitoramento, que acontece na área da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Resex-Mar Itaipu), é realizada em parceria com pescadores locais e voluntários, sob a coordenação das pesquisadoras do Projeto Aruanã: Dra. Suzana Guimarães e MSc. Larissa Nunes.



O objetivo da pesquisa, que acontece desde 2013, é monitorar a agregação de tartarugas residentes na região, por meio de marcação, medição, pesagem, registro fotográfico para identificação individual (fotoidentificação), avaliação de saúde e coleta de amostras de tecido para pesquisas científicas.



Além do lado científico, a temporada de capturas intencionais, que começa na quinta-feira, 7 de maio e geralmente tem duração de 8 dias por temporada, é uma excelente oportunidade para que o grande público possa acompanhar de perto o trabalho em conjunto dos biólogos e pescadores e é claro observar de perto as tartarugas que encantam os frequentadores de Itaipu.



Pesquisa científica e a conservação marinha



O monitoramento realizado pelo Projeto Aruanã é importante para o avanço do conhecimento científico e para a conservação das tartarugas marinhas. Realizada desde 2013, a metodologia já foi testada e validada pelo Projeto Aruanã. Graças à marcação e à fotoidentificação, é possível reconhecer os indivíduos que vivem na região, acompanhar seu crescimento, taxas de abundância e demais parâmetros populacionais.



Para as capturas intencionais, é utilizada uma rede especialmente desenvolvida para o manejo seguro das tartarugas marinhas. Durante a temporada, são seguidos protocolos rígidos de bem-estar voltados aos animais capturados. A cada dia de trabalho, a equipe do projeto e os voluntários montam um cercado provisório na faixa de areia, para onde as tartarugas são levadas para a realização das medições e marcações. Depois, elas são devolvidas imediatamente ao mar.



Seguindo normas e autorizações do Centro Tamar/ICMBio, o Projeto Aruanã atua sob a licença Sisbio nº 77721, contribuindo para o Plano de Ação Nacional para Conservação das Tartarugas Marinhas, para a continuidade das pesquisas científicas e, ainda, para o fortalecimento das ações de conservação dos ecossistemas costeiros na Baía de Guanabara.



Sobre o Projeto Aruanã



O Projeto Aruanã dedica-se à conservação das tartarugas marinhas da Baía de Guanabara e regiões costeiras adjacentes. Por meio da realização de pesquisas científicas e ações de sensibilização social, o projeto promove a participação da sociedade civil na proteção dos ambientes marinhos costeiros. Desde sua origem, busca atuar de forma colaborativa, em parceria com pescadores e diversas instituições para a promoção de ações decisivas no fomento de políticas públicas.



Em 2022, o Projeto Aruanã passou a contar com patrocínio da Petrobras e do Governo Federal.











Link fotos (crédito de imagens: Caio Salles / Projeto Aruanã):











Link vídeo para nota coberta sobre a captura



https://drive.google.com/file/d/1ZmSNaccrm-mP7JOAofoRDKGgyJqDhb5u/vie



w?usp=sharing







Serviço:



Local: Praia de Itaipu, em Niterói (RJ), em frente ao Bar do Jorginho



Data: A partir de 7 de maio (quinta-feira). Serão 8 dias úteis de capturas, definidos



conforme as condições meteorológicas e do mar



Comunicação: As confirmações de cada ação são feitas no dia anterior pelas redes



sociais (@projetoaruanaI)



Horário: Das 8h às 12h