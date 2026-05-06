Niterói: Felipe Naim, talentoso pianista, se apresenta no Theatro Municipal - Amanda Respício

Niterói: Felipe Naim, talentoso pianista, se apresenta no Theatro MunicipalAmanda Respício

Publicado 06/05/2026 21:23





Integrando o projeto Essência Tropical, o espetáculo nasce da valorização da identidade brasileira e se expande em direção às influências ibéricas que atravessam profundamente a formação cultural do Brasil. A proposta constrói uma ponte entre diferentes tradições, revelando conexões estéticas, rítmicas e emocionais entre o repertório pianístico e a dança flamenca. O programa musical percorre obras do repertório clássico internacional, com compositores como Ludwig van Beethoven e Franz Liszt, ao mesmo tempo em que valoriza a expressão nacional com destaque para Heitor Villa-Lobos. A atmosfera ibérica se intensifica com a interpretação de três movimentos da Suíte Espanhola, de Isaac Albéniz, criando um ambiente onde música e dança se entrelaçam de forma orgânica. Niterói - O pianista Felipe Naim apresenta no dia 13 de maio, quarta-feira, às 19h, no Theatro Municipal de Niterói, o espetáculo “Expressões Ibéricas”, uma experiência artística que propõe um diálogo intenso entre a música de concerto e a arte flamenca. Ao seu lado, a bailarina, coreógrafa e pesquisadora Luciana Dutra, especialista em dança espanhola, traz ao palco a força e a expressividade do movimento. A compra pode ser feita por meio do seguinte link: https://encurtador.com.br/uCqN Integrando o projeto Essência Tropical, o espetáculo nasce da valorização da identidade brasileira e se expande em direção às influências ibéricas que atravessam profundamente a formação cultural do Brasil. A proposta constrói uma ponte entre diferentes tradições, revelando conexões estéticas, rítmicas e emocionais entre o repertório pianístico e a dança flamenca. O programa musical percorre obras do repertório clássico internacional, com compositores como Ludwig van Beethoven e Franz Liszt, ao mesmo tempo em que valoriza a expressão nacional com destaque para Heitor Villa-Lobos. A atmosfera ibérica se intensifica com a interpretação de três movimentos da Suíte Espanhola, de Isaac Albéniz, criando um ambiente onde música e dança se entrelaçam de forma orgânica.

Mais do que um recital, Expressões Ibéricas se configura como uma experiência cênica. A presença do flamenco não surge como um elemento isolado, mas como extensão do discurso musical, evidenciando o intercâmbio cultural como força criativa. O espetáculo reafirma o Brasil como um território de encontro, capaz de absorver influências e transformá-las em novas formas de expressão artística.

A apresentação também marca um momento especial na trajetória de Felipe Naim: seu retorno ao palco do Theatro Municipal de Niterói, cidade onde nasceu e iniciou sua formação musical. “Niterói é uma cidade onde guardo recordações muito lindas. Foi aqui que comecei meu primeiro ciclo musical acadêmico, no Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro. E foi justamente no Theatro Municipal de Niterói que fiz minha primeira apresentação após completar 18 anos. Voltar a tocar aqui é uma sensação única. Sempre será a realização de um sonho”, afirma o pianista.

O artista também destaca a parceria com Luciana Dutra. “Representar Niterói no mundo reforça o orgulho que tenho da minha origem. E dividir o palco com a Luciana torna tudo ainda mais especial. Temos uma conexão artística muito forte, uma troca que acontece de forma natural e profunda.” Luciana Dutra reforça essa sintonia. “Nos ensaios, conseguimos alinhar música e movimento apenas pelo olhar. Isso nos permite criar algo vivo, que se transforma a cada apresentação. O público pode esperar uma experiência única.”

Com uma carreira consolidada na dança espanhola, Luciana iniciou sua trajetória aos três anos e possui formação acadêmica sólida, além de uma longa vivência na Espanha, onde aprofundou sua pesquisa artística. Sua atuação como bailarina, coreógrafa e pesquisadora dialoga diretamente com a proposta do espetáculo.

Expressões Ibéricas é, assim, um encontro entre tradição e movimento, entre raízes e reinvenção, onde o piano e a dança se unem para criar uma narrativa sensível e intensa sobre identidade, cultura e conexão entre povos.



Sobre Felipe Naim

O pianista Felipe Naim destaca-se como um dos nomes em ascensão da música de concerto brasileira, com atuação artística que transita entre importantes palcos nacionais e internacionais. Sua trajetória é marcada pela excelência interpretativa, pela presença em festivais e competições de destaque e pelo compromisso com a difusão do repertório pianístico brasileiro e universal. Iniciou sua formação musical no Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, onde estudou com as professoras Cely Periard e Isis Machado. Posteriormente, graduou-se em piano pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação da professora e empresária Myrian Dauelsberg, participando de concertos, festivais e projetos artísticos vinculados à Dell’Arte.

Há mais de 15 anos, integra o projeto Música no Museu, tanto em sua atuação nacional quanto internacional, consolidando uma parceria de longa data com o projeto e participando ativamente de sua programação artística. Em 2019, ganhou projeção nacional ao vencer o Concurso Prelúdio, transmitido pela TV Cultura, uma das mais importantes competições de música clássica do país. No mesmo período, foi destacado em uma matéria da Forbes na lista Under 30. Posteriormente, recebeu bolsa de estudos para cursar mestrado em performance pianística na prestigiada Liszt Ferenc Academy of Music, em Budapeste, Hungria, onde estudou com os professores Gábor Farkas e László Borbély. Ao longo de sua carreira, recebeu premiações em concursos nacionais e internacionais e participou de importantes festivais de música no Brasil, consolidando sua presença no circuito da música de concerto. No cenário internacional, já se apresentou em países como Portugal, Itália, França, Áustria, Eslovênia, Hungria, Espanha e México.



Sobre Luciana Dutra



Bailarina, professora, coreógrafa, diretora artística, produtora e pesquisadora, Luciana Dutra deu os primeiros passos na dança com apenas 3 anos de idade. Tem bacharelado e licenciatura plena pela Faculdade Angel Viana e também pela extinta UniverCidade, que foi quando surgiu nela uma característica ímpar. Fazer da arte um ofício acadêmico. Também é fundadora do "Projeto Dançarte", na cidade do Rio de Janeiro, que conta com o patrocínio da Fundação Darcy Ribeiro, além de ter o apoio de Furnas e da Petrobrás. Além disso, foi por esta instituição que iniciou a pesquisa "Dança como meio de busca da identidade sociocultural do indivíduo", que também foi usada na dissertação de mestrado em educação na extinta Universidade Gama Fllho.

Há mais de 30 anos, Luciana encontrou na dança espanhola uma maneira especial de viver a cultura e história da Espanha. Como bailarina, seguiu sua formação acadêmica com professores renomados no Brasil e na Espanha, atuando como profissional em algumas companhias de dança brasileiras e no exterior. Por isso, mudou-se para lá em 2006, tendo retornado em 2013 para Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde reside desde então. Em 2015, se insere novamente no mundo da dança, realizando trabalhos pontuais de composições coreográficas individuais para a Espanha e abriu um espaço de estudos e pesquisas corporais e de movimento para mulheres adultas, o Ateliê do Movimento Luciana Dutra. Desde 2017 participa e produz espetáculos de dança em território nacional, como o “La que habita en mí”, “La guitarra y la bailarina”, “Fusión Copado Flamenco”, entre outros.

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