Niterói - O premiado projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras está com suas inscrições gratuitas já abertas para este mês, pelo endereço http://www.visit.niteroi.br/niteroiecotur. As duas edições de Maio estão programadas para o dia 9, na Trilha da Ilha do Pontal; e dia 15, na trilha Caminhos de Darwin.
O Niterói Ecotur Sem Barreiras acontece nas trilhas de Niterói. Já são quarenta as trilhas catalogadas na cidade, e a ação possui caráter inclusivo, nas trilhas habilitadas para o uso do equipamento cadeira Julietti, apropriada para condução de pessoas com deficiência (PCDs). Já aconteceram mais de 100 edições desde quando começou em 2021.
O projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras é da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), em parceria com o Clube Niteroiense de Montanhismo e Coordenadoria de Acessibilidade através do projeto Niterói Inclusivo.
SERVIÇO:
Dia 9 – Trilha da Ilha do Pontal – Ponto de Encontro às 8h, no Parque POP Orla Piratininga Alfredo Sirkis, no Cafubá, na pista de pouso de parapente
Dia 15 – Trilha de Caminhos de Darwin - Ponto de Encontro às 8h, no Parque Rural do Engenho do Mato
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