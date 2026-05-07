Niterói: Trio Minuetto se apresenta de graça na cidadeDivulgação
Data: 13 de maio
Horário: 18h
Local: Sala Carlos Couto
Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, Niterói
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