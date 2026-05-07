Niterói: Trio Minuetto se apresenta de graça na cidade - Divulgação

Niterói: Trio Minuetto se apresenta de graça na cidadeDivulgação

Publicado 07/05/2026 08:09

Niterói - O Trio Minuetto se apresenta na próxima quarta-feira, 13 de maio, às 18h, na Sala Carlos Couto, no projeto Clássicos de Câmara - iniciativa que vem se consolidando como um importante espaço de difusão da música de câmara, aproximando o público de repertórios consagrados e novas interpretações.

Inspirado na elegância e delicadeza do minueto, dança francesa em compasso ternário, o Trio Minuetto é formado por dois violinos e viola, explorando uma sonoridade singular e rica em possibilidades tímbricas e estilísticas. Diante da ausência do violoncelo, o grupo investe em pesquisa, arranjos e comissionamento de obras, desenvolvendo um repertório próprio e criativo para essa formação. Com a viola assumindo frequentemente a linha mais grave e os violinos promovendo uma fusão expressiva de timbres, o trio constrói texturas únicas e interpretações marcantes.

Atuante em importantes salas de concerto do Rio de Janeiro, o Trio Minuetto também se dedica à difusão da música brasileira, aliando performance a ações educativas e sociais, sendo formado pelos violinistas Thiago J. da Costa e Dalibor Sváb e pelo violista Carlos Tavares, destacados representantes da nova geração de instrumentistas brasileiros.



SERVIÇO



Trio Minuetto - Clássicos de Câmara

Data: 13 de maio

Horário: 18h

Local: Sala Carlos Couto

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, Niterói