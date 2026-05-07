Niterói: espetáculo é uma jornada sonora que parte da mulher carioca e fluminense e atravessa os cantos do país, revelando as vozes femininas que ecoam - Divulgação

Niterói: espetáculo é uma jornada sonora que parte da mulher carioca e fluminense e atravessa os cantos do país, revelando as vozes femininas que ecoamDivulgação

Publicado 07/05/2026 08:05

Niterói - No sábado, 16 de maio, às 17h, o Theatro Municipal de Niterói recebe o concerto"As Marias do Brasil", da Orquestra Filarmônica Metropolitana, tendo à frente a maestra Waleska Araújo. O espetáculo, que comemora a diversidade feminina, nos leva a uma viagem sonora e emocional que ressoa a beleza e a força das mulheres brasileiras.

A Orquestra percorre a magia e a diversidade do Brasil por meio de um projeto musical inovador, que homenageia a força e a valentia da mulher brasileira. Um concerto que representa cada região do país, explorando as histórias inspiradoras das mulheres, desde as favelas do Rio até as curvas das águas amazônicas. As apresentações incorporam estilos musicais autênticos, proporcionando uma experiência envolvente que destaca a multiplicidade cultural do Brasil.

A música aqui é linguagem e memória. É ponte entre o individual e o coletivo, entre o passado e o que ainda está por vir. Por meio de arranjos originais, composições inéditas e interpretações emocionantes, o concerto exalta o papel da mulher brasileira na construção de um país mais sensível, diverso e justo.

As Marias do Brasil é um concerto em forma de travessia. Uma jornada sonora que parte da mulher carioca e fluminense e atravessa os cantos do país, revelando as vozes femininas que ecoam nos becos, nas roças, nas margens dos rios, nos interiores e nos altos morros. Cada "Maria" carrega um ritmo, uma dor e uma beleza.

Waleska Araújo é maestra e Manauara. Bacharel em Violino pela Universidade do Estado do Amazonas [UEA], esteve à frente do Concerto Internacional Brasil-França no Palácio Itamaraty e, em Paris, com os solistas Jean Ferrandis e Dominique de Williencourt no Palácio de Versalhes. Atua como educadora, maestra e coordenadora em projetos sociais.

Este projeto é realizado por meio do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, iniciativa do SESC RIO que incentiva a produção artística e cultural em suas diversas manifestações.



Ficha Técnica

Cada movimento revela um Brasil profundo, feminino e plural. Confira:



1 - Abertura "As Marias do Brasil" (Gustavo Fernandes - 2025)

2 - Entre o Mar e o Morro (Éverton Machado - 2025 - Região Sudeste)

3 - Daqnça dos Pampas (Gustavo Fernandes - 2025 - Região Sul)

4 - Trilhas do Cerrado (Gustavo Fernandes - 2025 - Região Centro-Oeste)

5 - Rios que Cantam (Gustavo Fernandes - 2025 - Região Norte)

6 - Sol do Sertão (Gustavo Fernandes - 2025 - Região Nordeste)

Violinos: Luyza Souza | spalla; Kessia Borges; Soraya Vieira; Maria Elisa Carriço | spalla associada; Bruna Barbosa; Aline Vieira; Thaís Moura; Clariana Mattos; Suelana Mattos.

Violas: Myllena Alves; Taynara Sales; Izabella Cardozo.

Violoncelos: Thiellen Sena; Stephanie Alves.

Contrabaixo Acústico: Mileni Rocha.

Flauta: Michele Rangel.

Trompete: Evelin Borges.

Percussão: Ana Paula Guedes; Ana Júlia Dias; Aghatha Amaral.

Crédito da foto: Jessica Borges



Serviço



"As Marias do Brasil" - Orquestra Filarmônica Metropolitana

Data: Sábado, 16 de maio de 2026

Horário: 17h

Duração: 70min

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 50 (inteira)

Vendas na Bilheteria da Sala ou no site Fever

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro, Niterói