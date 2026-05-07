Niterói - Como parte do projeto Teatro no Terraço, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno recebe, na Sexta-feira, 08 de maio, às 19h, a atriz Maureen Miranda com o monólogo do Canto 12 da "Ilíada", de Homero. A direção é de Octávio Camargo.
A Ilíada é o poema épico grego escrito por Homero que narra os acontecimentos ocorridos no período de pouco mais de 50 dias durante o último ano da Guerra da Tróia. O texto é dividido em 24 cantos traduzidos para o português arcaico em 1824 por Manoel Odorico Mendes.
O Canto 12 especialmente, possui 420 versos e conta a parte em que os troianos, liderados por Heitor (representante de Tróia), avança contra os gregos sem seu principal guerreiro, Aquiles, que não quer se envolver nessa luta. Com duração de 40 minutos, a Maureen Miranda personifica as palavras de Homero, trazendo aos palcos toda a cólera, a felicidade, a liberdade, o entusiasmo e o heroísmo de tão célebre passagem. Monólogo de Maureen Miranda, com direção de Octávio Camargo.
"A primeira vez que assisti a um Canto da Ilíada de Homero foi em 2014 com a atriz curitibana Claudete Pereira Jorge. Totalmente absorta, pensei: é isso que eu quero! Preciso conseguir fazer um texto assim, contar um pouco dessa história. Em seguida procurei o diretor e amigo Octávio Camargo e pedi para fazer um canto. Ele me deu o 12, sendo assim, em 2016 estreamos no Festival de Teatro de Curitiba os 24 Cantos com cada ator interpretando um".
Ficha Técnica
Atuação: Maureen Miranda Direção: Octávio Camargo Iluminação: Beto Bruel Música original: Ricardo Severo
Serviço
Maureen Miranda interpreta "Ilíada" no Paschoal Data: Sexta-feira, 08 de maio de 2026 Horário: 19h Classificação Indicativa: 12 anos Entrada Gratuita Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno End: Campo de São Bento - Entrada pela Lopes Trovão, Icaraí
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.