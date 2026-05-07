Niterói: A Ilíada é o poema épico grego escrito por Homero que narra os acontecimentos ocorridos no período de pouco mais de 50 dias durante o último ano da Guerra da Tróia - Divulgação

Niterói: A Ilíada é o poema épico grego escrito por Homero que narra os acontecimentos ocorridos no período de pouco mais de 50 dias durante o último ano da Guerra da TróiaDivulgação

Publicado 07/05/2026 08:34

Niterói - Como parte do projeto Teatro no Terraço, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno recebe, na Sexta-feira, 08 de maio, às 19h, a atriz Maureen Miranda com o monólogo do Canto 12 da "Ilíada", de Homero. A direção é de Octávio Camargo.

A Ilíada é o poema épico grego escrito por Homero que narra os acontecimentos ocorridos no período de pouco mais de 50 dias durante o último ano da Guerra da Tróia. O texto é dividido em 24 cantos traduzidos para o português arcaico em 1824 por Manoel Odorico Mendes.

O Canto 12 especialmente, possui 420 versos e conta a parte em que os troianos, liderados por Heitor (representante de Tróia), avança contra os gregos sem seu principal guerreiro, Aquiles, que não quer se envolver nessa luta. Com duração de 40 minutos, a Maureen Miranda personifica as palavras de Homero, trazendo aos palcos toda a cólera, a felicidade, a liberdade, o entusiasmo e o heroísmo de tão célebre passagem. Monólogo de Maureen Miranda, com direção de Octávio Camargo.

"A primeira vez que assisti a um Canto da Ilíada de Homero foi em 2014 com a atriz curitibana Claudete Pereira Jorge. Totalmente absorta, pensei: é isso que eu quero! Preciso conseguir fazer um texto assim, contar um pouco dessa história. Em seguida procurei o diretor e amigo Octávio Camargo e pedi para fazer um canto. Ele me deu o 12, sendo assim, em 2016 estreamos no Festival de Teatro de Curitiba os 24 Cantos com cada ator interpretando um".



Ficha Técnica



Atuação: Maureen Miranda

Direção: Octávio Camargo

Iluminação: Beto Bruel

Música original: Ricardo Severo



Serviço



Maureen Miranda interpreta "Ilíada" no Paschoal

Data: Sexta-feira, 08 de maio de 2026

Horário: 19h

Classificação Indicativa: 12 anos

Entrada Gratuita

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

End: Campo de São Bento - Entrada pela Lopes Trovão, Icaraí



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