Niterói: com efeitos surpreendentes, momentos de humor e muita interação, o espetáculo conduz o público a um grande confronto final - Divulgação

Niterói: com efeitos surpreendentes, momentos de humor e muita interação, o espetáculo conduz o público a um grande confronto finalDivulgação

Publicado 07/05/2026 08:31

Niterói - No sábado, 09 de maio, às 17h, a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe "Escola de Magia", um espetáculo interativo que combina teatro e ilusionismo de forma surpreendente, inspirado no universo encantado que conquistou gerações.

Dirigido por Diego Costa, mágico campeão brasileiro e diretor premiado, o espetáculo convida o público a entrar em uma verdadeira escola de magia, onde as crianças deixam de ser apenas espectadoras e se tornam protagonistas da aventura - subindo ao palco e aprendendo feitiços ao vivo.



Durante a jornada, Harry, Hermione e Rony têm uma missão urgente: proteger o castelo e encontrar a lendária Pedra Filosofal antes que ela caia nas mãos erradas. Para isso, contam com a ajuda dos pequenos aprendizes, que irão praticar magias como Lumos Máxima, Wingardium Leviosa, Aparis, Desaparis e Expelliarmus.



Com efeitos surpreendentes, momentos de humor e muita interação, o espetáculo conduz o público a um grande confronto final, onde — com a ajuda da plateia — Harry enfrenta Voldemort em uma batalha épica para salvar o castelo.



Mais do que um show, Escola de Magia é uma experiência imersiva que encanta crianças e adultos, despertando a imaginação e fazendo todos acreditarem que a magia é real.



Ficha Técnica



Direção Geral: Diego Costa

Elenco: Diego Costa, Raquel Abreu, Lucas Apóstolo e Jef Vilar

Realização: Varinha Mágica Produções



Serviço



Escola de Magia

Data: Sábado, 09 de maio de 2026

Horário: 17h

Duração: 50 min

Classificação indicativa: Livre

Ingressos: R$ 80 (inteira)

Vendas na Bilheteria da Sala ou no Site Fever

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói