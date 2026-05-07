Niterói: Marcos já possui um histórico expressivo em competições de jiu-jitsu convencional, acumulando títulos e experiências importantes - Divulgação

Niterói: Marcos já possui um histórico expressivo em competições de jiu-jitsu convencional, acumulando títulos e experiências importantesDivulgação

Publicado 07/05/2026 20:34

Niterói - O atleta Marcos Marçal Jardim, de apenas 16 anos, conquistou um importante título no cenário esportivo nacional ao se tornar campeão do II Campeonato Brasileiro de Parajiu-Jitsu, realizado no dia 03 de maio, em Niterói.

Representando o projeto social Lagoa Fight, Marcos teve uma atuação de destaque logo em sua estreia na modalidade, demonstrando talento, determinação e alto nível técnico. No mesmo dia da competição, o jovem foi graduado à faixa azul pelo professor Adriano Machado, responsável pela equipe de jiu-jitsu do projeto, marcando um momento ainda mais especial em sua trajetória.

Apesar de ser sua primeira participação no parajiu-jitsu, Marcos já possui um histórico expressivo em competições de jiu-jitsu convencional, acumulando títulos e experiências importantes. Além disso, o atleta também integra a seleção brasileira de tênis em cadeira de rodas, mostrando versatilidade e excelência em diferentes modalidades esportivas. A conquista reforça o potencial do jovem, que vem se destacando cada vez mais no esporte e inspirando outras pessoas com sua história de superação. Sua trajetória é um exemplo claro de que não existem limites para quem tem foco, disciplina e determinação.

O projeto social Lagoa Fight, onde Marcos treina, segue cumprindo seu papel fundamental na formação de atletas e cidadãos, oferecendo oportunidades e incentivando o desenvolvimento através do esporte.