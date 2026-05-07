Niterói: Marcos já possui um histórico expressivo em competições de jiu-jitsu convencional, acumulando títulos e experiências importantesDivulgação
Jovem atleta de Niterói conquista título brasileiro no parajiu-jitsu
Conquista reforça o potencial do jovem, que vem se destacando cada vez mais no esporte e inspirando outras pessoas com sua história de superação
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Parque Rural recebe campeonato hípico com provas de salto e entrada gratuita
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