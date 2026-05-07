Niterói: o principal cuidado da população deve ser evitar qualquer tentativa de contato com o animal - Divulgação

Niterói: o principal cuidado da população deve ser evitar qualquer tentativa de contato com o animalDivulgação

Publicado 07/05/2026 20:17

Niterói - Imagine estar em uma casa noturna e se deparar com uma jiboia de cerca de 2 metros caindo no meio da pista. A cena aconteceu em um estabelecimento em Itaipu, na Região Oceânica, mas, por sorte, na manhã desta quinta-feira (07) e não com a casa em funcionamento.

A cobra foi encontrada pelos proprietários depois de cair do teto. A atitude deles, segundo a Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói, foi correta e pode fazer a diferença para quem encontrar um animal silvestre. Os proprietários da casa noturna ligaram para o número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que acionou agentes para o resgate do animal.



Também nesta quinta-feira (07), outra ocorrência envolvendo uma cobra foi registrada na Região Oceânica, desta vez em Itacoatiara. No local, outra jiboia foi encontrada em um telhado. Assim como na situação da casa noturna de Itaipu, os agentes foram acionados e realizaram o resgate do animal com segurança.



A equipe especializada fez a retirada seguindo protocolos técnicos, e garantiu a integridade da jiboia e das pessoas presentes. Segundo o subinspetor da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói, Renato Macedo, o principal cuidado da população deve ser evitar qualquer tentativa de contato com o animal. “O primeiro cuidado em situações como essas é não tentar se aproximar ou capturar o animal. O ideal é manter a distância e acionar imediatamente a Guarda Ambiental, para que a equipe especializada faça o manejo de forma segura, tanto para a população quanto para o próprio animal”, destacou o subinspetor. Após a captura, os dois animais foram removidos de forma segura e encaminhados para serem soltos em uma área de mata apropriada, no Córrego dos Colibris. Este é o procedimento padrão adotado pela Coordenadoria de Meio Ambiente para assegurar o retorno ao habitat natural sem riscos à população.



Niterói possui mais de 50% do território formado por áreas verdes protegidas, o que favorece a presença de animais silvestres em regiões urbanas, especialmente em bairros próximos a regiões de matas. A Prefeitura orienta que, ao se deparar com animais silvestres, os moradores entrem em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo telefone 153. A partir do chamado, equipes especializadas da Guarda são acionadas para avaliar a situação e realizar o atendimento adequado. De acordo com dados da própria Coordenadoria, de 2025 até o mês de abril, mais de 4 mil animais silvestres foram resgatados em diferentes pontos da cidade. O número inclui aves, mamíferos, répteis e outras espécies que chegam a áreas urbanas.



Resgate especializado - A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói realiza um trabalho especializado no resgate de animais silvestres e conta com procedimentos específicos para cada tipo de ocorrência. Após o acionamento, a equipe faz a captura e avalia as condições físicas do animal. Quando não há ferimentos, ele é devolvido à natureza na unidade de conservação mais próxima. Nos casos em que o animal apresenta algum tipo de lesão ou necessita de cuidados, ele é encaminhado para instituições de referência, como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; o Centro de Atendimento de Animais Marinhos; o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou o Instituto Vital Brazil, nos casos envolvendo cobras venenosas.