Niterói: Paquitas vão se apresentar em Festa Ploc, que vai acontecer em Jurujuba - Divulgação

Niterói: Paquitas vão se apresentar em Festa Ploc, que vai acontecer em JurujubaDivulgação

Publicado 07/05/2026 20:38

Niterói - Ilariê! A nostalgia vai tomar conta de Niterói. Chegou a hora de se divertir com a turma de artistas icônicos dos anos 80, todos ao vivo. A Festa Ploc 80s, a original, traz à cidade nomes como Paquitas e Silvinho Blau Blau, direto do túnel do tempo, para a charmosa Casa do Flamboyant, em Jurujuba, no próximo dia 30 de Maio (sábado), a partir das 20 horas.

O evento promete uma noite inesquecível, reunindo grandes nomes que marcaram gerações -- para a alegria dos fãs de todas as idades. No palco, a plateia vai encontrar shows ao vivo de artistas que são verdadeiros símbolos da cultura pop oitentista. O público poderá escolher entre opções de camarotes, pista e mesas. Os ingressos de primeiro lote já estão disponíveis online pelo site Disk Ingressos (www.diskingressos.com.br) ou no ponto de venda físico EuroLuz, localizado na Rua Silva Jardim, 147, Ponta D’Areia.