Niterói: Rodrigo Neves realizou vistoria técnica nas obras da Cidade da Polícia, empreendimento estratégico para o fortalecimento da segurança pública na cidade - Evelen Gouvêa

Niterói: Rodrigo Neves realizou vistoria técnica nas obras da Cidade da Polícia, empreendimento estratégico para o fortalecimento da segurança pública na cidadeEvelen Gouvêa

Publicado 08/05/2026 21:59

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves realizou, na manhã desta sexta-feira (08), uma vistoria técnica nas obras da Cidade da Polícia de Niterói, empreendimento estratégico para o fortalecimento da segurança pública na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Também estiveram presentes na vistoria o secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado Delmir Gouvêa; o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal da Prefeitura de Niterói, Felipe Ordacgy; o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas; o presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Lourosa; além de diretores da Polícia Civil ligados à área de segurança pública.

O complexo vai abrigar a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), e ficará próximo ao Mercado Municipal e à Delegacia de Homicídios (DH), que funciona no local desde 2014, durante o primeiro mandato do prefeito Rodrigo Neves.

O prefeito destacou a importância do equipamento, que vai impactar Niterói e os municípios vizinhos no combate aos crimes. “A Cidade da Polícia é um marco para a segurança pública de Niterói e de toda a região. Estamos consolidando uma parceria sólida com a Polícia Civil, investindo em estrutura, tecnologia e integração para fortalecer o combate ao crime organizado e garantir mais segurança para a população. Essa integração vai contribuir não apenas para a segurança pública de Niterói, mas também de São Gonçalo, Itaboraí e de toda a região do Leste Fluminense”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado Delmir Gouvêa, agradeceu ao prefeito pelo esforço e pela cooperação para que o complexo pudesse se concretizar. “Nós devemos muito à Prefeitura pelo empenho e dedicação na condução desse projeto. Este equipamento vai ampliar significativamente a capacidade operacional da Polícia Civil, fortalecendo as investigações e integrando delegacias especializadas em uma estrutura moderna e preparada para enfrentar a criminalidade de forma ainda mais eficiente”, disse o secretário de Polícia Civil.

Responsável pelo acompanhamento institucional da parceria, o secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, enfatizou que o projeto simboliza a integração efetiva entre município e Estado. “A construção da Cidade da Polícia demonstra que a integração entre os entes públicos produz resultados concretos. Niterói segue investindo de forma planejada e estratégica no fortalecimento das forças de segurança, sempre com foco na redução da criminalidade e na melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou.

A Cidade da Polícia de Niterói integra o conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura no apoio às forças de segurança pública, incluindo convênios de Regime Adicional de Serviço (RAS), modernização operacional e ações integradas de combate à criminalidade. A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) executa intervenções no prédio onde hoje funciona a Delegacia de Homicídios, que abrigará delegacias especializadas da Polícia Civil. As obras executadas pela ION abrangem a instalação de uma subestação elétrica, grupo gerador para energia de emergência, elevador e sistema de ar-condicionado. As intervenções buscam garantir fornecimento contínuo de energia, acessibilidade e adequação das instalações.