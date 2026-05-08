Niterói: medida inclui recolhimento de detergentes lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes de todos os lotes com numeração final 1Reprodução

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, alerta a população sobre a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o recolhimento de produtos da marca Ypê, fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).
A medida inclui detergentes lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetantes de todos os lotes com numeração final 1, conforme estabelecido na Resolução nº 1.834/2026 da Anvisa. Também foram suspensos a fabricação, comercialização, distribuição e uso desses produtos.
A decisão foi tomada após avaliação técnica de risco sanitário realizada pela Anvisa em conjunto com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conduzida com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo. A orientação é que consumidores que possuam os produtos citados suspendam imediatamente o uso e entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações sobre o recolhimento.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de verificar os lotes dos produtos e seguir as orientações das autoridades sanitárias, visando à proteção da saúde da população. Segundo o chefe da Vigilância Sanitária Municipal, Francisco Faria Netto, a recomendação é que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos dos lotes afetados e verifiquem atentamente a numeração das embalagens. “A Vigilância Sanitária acompanha a situação em alinhamento com as orientações da Anvisa, reforçando a importância de que a população adquira produtos apenas em estabelecimentos regularizados e siga as medidas preventivas divulgadas pelos órgãos oficiais”, alerta Francisco.
A população de Niterói pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelo email vigilanciasanitaria.servicos@saude.niteroi.rj.gov.br ou por meio dos telefones (21) 96955-1295 ou (21) 96955-4585.