Niterói: a escolha da cidade como sede do treinamento se deve à crescente visibilidade na agenda da mobilidade por bicicleta, com reconhecimento nacional e internacional. - Divulgação

Niterói: a escolha da cidade como sede do treinamento se deve à crescente visibilidade na agenda da mobilidade por bicicleta, com reconhecimento nacional e internacional.Divulgação

Publicado 08/05/2026 21:22

Niterói - A cidade de Niterói será sede, nos dias 11 e 12 de maio, do programa internacional de formação de gestores públicos em mobilidade ativa ACTIVE – Alliance for Cycling and Walking Towards International Vitality and Empowerment, em tradução livre: Aliança para o Ciclismo e a Caminhada em Direção à Vitalidade e ao Empoderamento Internacional. O encontro, promovido pelo Ministério da Infraestrutura e Gestão da Água dos Países Baixos, em parceria com a Netherlands Enterprise Agency (RVO), será realizado no Ingá.

“Receber um programa internacional como o ACTIVE reforça o papel de Niterói como referência em mobilidade ativa no Brasil. Estamos investindo em políticas que priorizam as pessoas, incentivam o uso da bicicleta e tornam a cidade mais sustentável e acessível, em diálogo com experiências bem-sucedidas de outros países”, afirma o prefeito Rodrigo Neves.

O evento reunirá especialistas internacionais, representantes do governo holandês e gestores públicos de mais de dez cidades brasileiras para discutir políticas de incentivo ao uso da bicicleta e da caminhada, além de infraestrutura cicloviária, participação social e estratégias de implementação urbana.

A abertura contará com a presença do prefeito Rodrigo Neves e de representantes do Consulado Geral do Reino dos Países Baixos no Rio de Janeiro, incluindo a vice-cônsul-geral. A realização do ACTIVE conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, responsável pela articulação local da atividade.

“O evento representa uma oportunidade estratégica para Niterói fortalecer ainda mais suas políticas de mobilidade ativa, ao promover a troca de experiências com especialistas internacionais e outras cidades do Brasil. Receber esse programa reforça o reconhecimento do trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Prefeitura e nos permite avançar na construção de uma cidade mais sustentável, acessível e centrada na mobilidade ativa”, ressalta Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.

A escolha da cidade como sede do treinamento se deve à crescente visibilidade de Niterói na agenda da mobilidade por bicicleta, com reconhecimento nacional e internacional. Em 2025, a cidade foi reconhecida como a mais amigável à bicicleta da América Latina pelo Copenhagenize Index, um dos principais rankings globais sobre mobilidade cicloviária.

Entre os destaques da política cicloviária está a ciclovia da Avenida Marquês de Paraná, considerada a mais movimentada do Brasil, com cerca de 7.500 ciclistas por dia útil. Outro eixo estruturante em implantação é a ciclovia da Alameda São Boaventura, importante corredor da Zona Norte. A cidade também abriga o Bicicletário Arariboia, considerado o primeiro bicicletário público e gratuito de grande porte do Brasil, além do sistema de bicicletas compartilhadas NitBike, operado em modelo de tarifa zero.

O ACTIVE integra uma estratégia do governo holandês de cooperação internacional voltada à formação de agentes públicos e ao fortalecimento de políticas de mobilidade sustentável em diferentes países. Durante os dois dias de programação, serão debatidos temas como planejamento e implantação de infraestrutura cicloviária, integração da bicicleta aos sistemas de transporte urbano, governança, participação social e experiências internacionais de transformação urbana a partir da mobilidade ativa.

Programação:

Segunda-feira (11/05)

9h30 às 10h30 - Abertura institucional

10h30 às 13h - Oficina 1: Ciclomobilidade e políticas públicas

13h às 14h - Almoço

14h às 16h - Oficina 2 (início): Estudo de caso de Niterói (RJ)

16h às 17h - Ida a campo: passeio ciclístico e visita ao Bicicletário Arariboia

17h às 17h30 - Visita ao Bicicletário Arariboia

Terça-feira (12/05)

9h às 10h30 - Oficina 3 (início): Planejamento cicloviário, aspectos construtivos e estudos de caso técnicos

11h30 às 13h - Oficina 3 (encerramento): Planejamento cicloviário, aspectos construtivos e estudos de caso técnicos

13h às 14h - Almoço

14h às 16h - Oficina 4: Integração, políticas intersetoriais e governança

16h às 17h - Síntese geral do treinamento

Fotos: Luciana Carneiro e Alex Ramos