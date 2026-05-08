Niterói: programação é gratuita e contará com recursos de acessibilidade, incluindo filmes com legenda e legenda descritiva, além da presença de intérprete de Libras nas atividades pós-sessão - Divulgação

Niterói: programação é gratuita e contará com recursos de acessibilidade, incluindo filmes com legenda e legenda descritiva, além da presença de intérprete de Libras nas atividades pós-sessãoDivulgação

Publicado 08/05/2026 22:10

Niterói - O Circuito Cine&Manas 2026 chega a Niterói com uma programação gratuita dedicada ao cinema brasileiro dirigido por mulheres e pessoas dissidentes de gênero. Ao longo do mês de maio, o projeto ocupa diferentes regiões da cidade, incluindo a Zona Norte e a Região Oceânica, fortalecendo a presença de atividades culturais em territórios diversos e ampliando o acesso do público ao cinema brasileiro contemporâneo.



A programação reúne exibições de filmes, rodas de conversa, debates e atrações culturais em três espaços que vêm se destacando pela atuação em seus territórios e pela valorização da produção cultural local: a Casa Doc, em Piratininga; a Casa 264, no Ingá; e o Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca. A circulação por esses locais contribui para fortalecer a vida cultural da cidade e democratizar o acesso ao audiovisual.



Entre os destaques desta edição está a exibição do documentário Cheiro de Diesel, dirigido por Gisele Martins e Natasha Neri, no dia 14 de maio, na Casa Doc. O filme, recém-lançado e atualmente em circulação em salas comerciais, propõe uma reflexão sobre violações de direitos humanos e contará com a presença da diretora Natasha Neri e de Drica Neves, personagem do documentário, em um debate com o público após a sessão.



No dia 21 de maio, a Casa 264 recebe uma noite voltada à cultura queer e LGBTQIAPN+, reunindo cinema, música e ocupação cultural. A programação contará ainda com DJ e atividades de confraternização abertas ao público.



Encerrando o circuito em Niterói, o Centro Cultural Cauby Peixoto recebe, no dia 27 de maio, uma sessão voltada a estudantes da Escola Estadual Machado de Assis, com foco em temáticas raciais e formação crítica por meio do audiovisual.



“A gente escolheu esses três espaços pela importância de cada um deles e pelo público do entorno. São sessões pensadas especificamente para cada território. O Cauby Peixoto, no Fonseca, foi inaugurado há menos de um ano, e a gente quer estimular que os moradores conheçam e ocupem esse centro cultural. Na Casa Doc, a proposta é trazer um debate sobre violação de direitos humanos a partir do filme Cheiro de Diesel, de Gisele Martins e Natasha Neri, que acabou de passar por salas comerciais e agora chega a um cinema comunitário. Já na Casa 264, que hoje se destaca como um espaço importante para a juventude da cidade, a gente propõe uma sessão com pistinha e um filme voltado à diversidade do público LGBTQIAPN+”, afirma Carolina Rodriguez, idealizadora e coordenadora do Cine&Manas.



Criado em 2017, o Cine&Manas é um projeto cineclubista itinerante com atuação contínua na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, dedicado à circulação de filmes brasileiros dirigidos por mulheres e pessoas dissidentes de gênero. Além das exibições, o projeto promove ações educativas, rodas de conversa e atividades formativas em escolas públicas e espaços culturais independentes. Nos últimos dois anos, o Cine&Manas realizou 20 sessões de cinema, exibiu 57 filmes e alcançou mais de 1.200 pessoas em sua circulação pela Região Metropolitana do Rio. Desse total, 14 sessões foram realizadas com turmas de escolas públicas, reforçando o compromisso do projeto com a formação de público e o acesso democrático à cultura.



Toda a programação é gratuita e contará com recursos de acessibilidade, incluindo filmes com legenda e legenda descritiva, além da presença de intérprete de Libras nas atividades pós-sessão. Além das exibições e debates, o público poderá participar de ações interativas durante o circuito, com distribuição de pipoca, bonés e adesivos, além de um espaço cenográfico com câmera e claquete em tamanho ampliado para produção de fotos e interação com o universo do cinema.



O Circuito Cine&Manas 2026 é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), considerada atualmente a principal política pública de incentivo direto à cultura no país. O projeto conta com realização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Ministério da Cultura e Governo Federal, reforçando a importância do investimento público no fortalecimento do cinema brasileiro, da formação de público e da democratização do acesso à cultura em diferentes territórios.



SERVIÇO:

Circuito Cine&Manas 2026



14 de maio | 15h |Casa Doc – Piratininga

21 de maio | 19h | Casa 264 – Ingá

27 de maio | 15h |Centro Cultural Cauby Peixoto – Fonseca

Mais informações

Instagram: @cineemanas

E-mail: producaomanas@gmail.com

Telefone: (21) 98206-4717