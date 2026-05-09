Niterói: Claudio Salles lança nova música e videoclipe com pegada libertária, estética de resistência e tecnologia a serviço da música independente - Divulgação

Niterói: Claudio Salles lança nova música e videoclipe com pegada libertária, estética de resistência e tecnologia a serviço da música independenteDivulgação

Publicado 09/05/2026 10:03 | Atualizado 09/05/2026 10:05

Niterói - O cantor e compositor niteroiense Claudio Salles acaba de lançar novo single, acompanhado de um videoclipe, da música 'Tribo de Jah'. O lançamento já está no canal de youtube do artista.

"Sigo remando contra a corrente e botando mais um barquinho na água. A ideia foi realizar de forma 100% orgânica e o som foi gravado com o Igo Santiago, Daniel Cahon, Claudio Infante, Marcelo Martins, Marlon Sette, Pedro Batuq, Zezé Rocha, Huan Sancler, Germana Guilhermme, Madah, Wladmir Sosa, Aládio Medina e André Rios. Enfim, um time de peso. Tudo isso pra bater de frente com um visual 100% gerado por IA", disse o artista.

"É aquele choque entre o suor do instrumento real e o hiper-realismo sintético. A pegada é libertária, estética de resistência e tecnologia a serviço da música independente. Deem um check na viagem audiovisual e se curtirem o resultado, deixem um salve lá nos comentários do YouTube pra dar aquela força no algoritmo", explica Claudio Salles. "É independente, é na garra, é na unha", finaliza.