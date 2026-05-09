Niterói: Claudio Salles lança nova música e videoclipe com pegada libertária, estética de resistência e tecnologia a serviço da música independenteDivulgação
Cláudio Salles lança novo single e videoclipe
A ideia foi realizar de forma 100% orgânica e o som foi gravado com diversos convidados
Cláudio Salles lança novo single e videoclipe
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Escritores lançam livro coletivo em Niterói neste sábado
Coletânea, assinada por 15 escritores, traz temáticas diferenciadas, porém totalmente aterrorizantes
Rodrigo Neves anunciou retomada do teatro Leopoldo Fróes
Decisão carrega peso histórico, cultural e social para a cidade
A arte fotográfica em preto e branco
Exposição gratuita traz a beleza do contraste entre luz e sombra a paisagens do cotidiano
Circuito Cine&Manas 2026 exibe sessões gratuitas de cinema brasileiro independente
Projeto cineclubista promove exibições, debates, atrações culturais e atividades interativas em diferentes territórios da cidade ao longo do mês de maio, abordando o cinema dirigido por mulheres e pessoas dissidentes de gênero
Niterói reforça ações do Maio Amarelo em mobilização na Ponte Rio-Niterói
Mobilização reuniu órgãos parceiros em ação educativa com simulação dos efeitos da alcoolemia e orientações sobre segurança no trânsito
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