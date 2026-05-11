Niterói: Reunião Estratégica Regional da Plataforma Connected Smart Cities acontece em São Domingos - Divulgação

Niterói: Reunião Estratégica Regional da Plataforma Connected Smart Cities acontece em São DomingosDivulgação

Publicado 11/05/2026 16:28

Niterói - A cidade de Niterói, reconhecida como um dos principais expoentes de inovação e planejamento urbano no Brasil, recebe, nesta quinta-feira (14), a Reunião Estratégica Regional da Plataforma Connected Smart Cities (CSC). O encontro será realizado na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural Niterói, em São Domingos.

Com a presença de gestores e especialistas, o evento debate os pilares que tornaram o município a cidade mais inteligente da Região Sudeste em 2025. Participam o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; o secretário executivo, Felipe Peixoto; o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas; o secretário de Proteção e Defesa Civil, Walace Medeiros; além de outras autoridades municipais.

“Niterói tem se consolidado como uma referência nacional em planejamento urbano e inovação, com políticas públicas que colocam a qualidade de vida das pessoas no centro das decisões. Receber a Reunião Estratégica Regional da Plataforma Connected Smart Cities é uma oportunidade de compartilhar experiências, fortalecer parcerias e avançar na construção de soluções inteligentes para os desafios das cidades. Acreditamos na colaboração entre municípios como caminho para promover desenvolvimento sustentável e inclusivo em todo o país”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A escolha de Niterói para sediar o evento reforça o protagonismo do município no cenário nacional. A cidade ocupa a terceira posição no ranking das cidades mais inteligentes do Brasil e lidera na Região Sudeste. Com um Produto Interno Bruto de cerca de R$ 40 bilhões e Índice de Desenvolvimento Humano de 0,837, Niterói se destaca por uma gestão que integra tecnologia, inovação e sustentabilidade.

A robustez das políticas locais é chancelada pelos Selos CSC de Cidades Inteligentes na categoria Ouro e de Ecossistemas de Inovação na categoria Prata, refletindo um ambiente favorável ao surgimento de startups e ao fortalecimento da chamada Economia do Mar.

Ao promover a aproximação entre o poder público e o setor privado, a Reunião Estratégica reforça seu papel como catalisadora de soluções inovadoras. Para Niterói, o encontro representa uma oportunidade de compartilhar experiências bem-sucedidas em mobilidade, planejamento urbano e qualidade de vida, servindo de referência para outros municípios brasileiros.

“Receber a Reunião Estratégica Regional da Plataforma Connected Smart Cities em Niterói reforça o papel da cidade como referência nacional em inovação urbana. Aqui, tecnologia, planejamento e sustentabilidade caminham juntos para gerar impacto real na vida das pessoas. Mais do que compartilhar boas práticas, este encontro consolida um ambiente de cooperação entre cidades, onde soluções inteligentes são construídas de forma integrada e com foco no futuro. Niterói segue avançando com políticas públicas inovadoras, inspirando outras regiões do Brasil a transformar desafios urbanos em oportunidades de desenvolvimento”, analisou o secretário executivo, Felipe Peixoto.

Programação - O encontro terá início às 11h, com uma reunião focada nos ecossistemas de inovação, seguida pela abertura oficial às 14h, conduzida por Paula Faria, CEO e idealizadora da Necta e da Plataforma Connected Smart Cities.

O evento contará com painéis temáticos que abordam os pilares do desenvolvimento urbano de Niterói. O primeiro debate tratará da direção estratégica do município e seus projetos de futuro, seguido por uma discussão dedicada à Economia Azul e ao fortalecimento do ecossistema de inovação local. O encerramento ficará a cargo do painel sobre segurança pública integrada e resiliência urbana, com a participação do secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Além da agenda técnica, o encontro destaca o cenário do Caminho Niemeyer, integrando o debate sobre eficiência urbana ao patrimônio arquitetônico e cultural da cidade, que tem no Museu de Arte Contemporânea um de seus principais cartões-postais. A iniciativa também reforça a importância da articulação entre o poder público e o setor privado em um ambiente de forte tradição em planejamento urbano.

Serviço:

Data: 14 de maio (quinta-feira), a partir das 11h.

Local: Reserva Cultural Niterói – Sala Nelson Pereira dos Santos Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos

Confira a programação completa e se inscreva em: https://plataformacsc.com.br/reunioes-estrategicas-regionais

Foto: Divulgação

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