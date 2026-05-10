Niterói: Benny Briolly, vereadora, se filia ao PT e realiza evento lotado com lideranças da região - Divulgação

Niterói: Benny Briolly, vereadora, se filia ao PT e realiza evento lotado com lideranças da regiãoDivulgação

Publicado 10/05/2026 12:48

Niterói - A ativista e vereadora niteroiense Benny Briolly reuniu importantes lideranças políticas na noite desta quinta-feira (08), no Rio de Janeiro, durante o ato de filiação ao PT e lançamento de sua pré-candidatura a deputada federal. Com casa lotada e público ocupando todos os espaços do evento, Benny foi recebida sob fortes aplausos e demonstrações de apoio, consolidando o encontro como um dos mais marcantes da noite política carioca.

O evento, apresentado pela MC Trans, foi marcado por discursos sobre representatividade, direitos humanos e inclusão social. Entre os nomes presentes estava a ativista e pré-candidata a deputada federal Thabatta Pimenta, uma das principais vozes trans da política nordestina e defensora dos direitos humanos, inclusão e representatividade LGBTQIAPN+. Em uma das falas mais emocionantes da noite, Benny homenageou sua avó ao lembrar da trajetória até a formação universitária. “Sou fruto da existência dessa mulher que lavou roupa para eu pagar meus 50% da bolsa do Prouni. Ela me acolheu, cuidou de mim e nunca me desamparou”, declarou.

A parlamentar também destacou a importância do apoio familiar, principalmente diante da realidade de muitas pessoas LGBTQIAPN+ que enfrentam rejeição dentro de casa. “Travesti também tem família, pessoas trans têm família”, afirmou. Durante o discurso, Benny reforçou sua defesa das periferias, da juventude, dos povos de terreiro e das políticas sociais. “O nosso projeto de Brasil é um projeto em que a democracia chegue nos guetos, nas favelas, nas vielas, nas mulheres, nos povos de terreiro, de axé, no estado laico, que chegue na liberdade da emancipação das políticas sociais e econômicas, que chegue no futuro da juventude”, declarou.

A vereadora também emocionou o público ao falar sobre sua trajetória política e os desafios enfrentados até chegar ao atual momento. “Quem me conhece sabe que a gente executa política de verdade. No passado me disseram que eu não iria chegar lá. Sempre apontaram o dedo e me disseram que eu não iria chegar lá. Mas eu não cheguei lá não. Cheguei aqui, e aqui é muito além de onde eles disseram que eu chegaria”, afirmou, sendo aclamada pelo público presente. Benny ainda destacou que vê a política institucional como instrumento de transformação coletiva. “Brasília será uma passagem para fazermos história e formar novas lideranças”, disse. Ao encerrar o discurso, a parlamentar levou o público ao delírio ao reafirmar sua conexão com a ancestralidade e com a coletividade: “No chão do meu axé aprendi que eu só sou, porque vocês são.”

Ao final do encontro, Benny agradeceu o apoio e o projeto político em construção ao lado do vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, e do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. “É muito importante caminhar ao lado de pessoas que acreditam na transformação social e na construção coletiva de um país mais justo”, destacou.



