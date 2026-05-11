Niterói: encontro reúne especialistas internacionais, representantes do governo da Holanda e gestores de diversas cidades brasileiras para debater políticas públicas voltadas ao incentivo da mobilidade ativa - Evelen Gouvêa

Niterói: encontro reúne especialistas internacionais, representantes do governo da Holanda e gestores de diversas cidades brasileiras para debater políticas públicas voltadas ao incentivo da mobilidade ativaEvelen Gouvêa

Publicado 11/05/2026 17:01

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou, nesta segunda-feira (11), da abertura do programa internacional de formação de gestores públicos em mobilidade ativa ACTIVE (Alliance for Cycling and Walking Towards International Vitality and Empowerment).

O encontro acontece em Niterói até esta terça-feira (12) e reúne especialistas internacionais, representantes do governo da Holanda e gestores de diversas cidades brasileiras para debater políticas públicas voltadas ao incentivo da mobilidade ativa.

“Niterói é uma cidade que investe em educação, cultura, esporte e também em mobilidade sustentável. Quando iniciamos esse trabalho, lá em 2013, não tínhamos ciclovias. Hoje temos uma rede estruturada, com o maior uso de bicicletas da nossa história, fruto de um compromisso coletivo da gestão e da população. Construímos projetos como o bicicletário público, ampliamos as ciclovias e incentivamos o uso da bicicleta como meio de transporte. Isso não foi fácil. Enfrentamos resistências, mas hoje vemos os resultados: uma cidade mais sustentável, mais moderna e com melhor qualidade de vida. Receber o ACTIVE reforça que estamos no caminho certo e que Niterói hoje é referência nacional e internacional em mobilidade ativa”, analisou Rodrigo Neves.

Promovido pelo Ministério da Infraestrutura e Gestão da Água dos Países Baixos, em parceria com a Netherlands Enterprise Agency (RVO), o evento conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta.

O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, ressaltou a importância de debater mobilidade ativa e políticas de incentivo ao uso da bicicleta. “Quero saudar a presença de todos e todas e agradecer à equipe holandesa que veio ao Brasil para conduzir este treinamento. Este evento acontece em Niterói não por acaso. Temos um histórico de mais de 13 anos de investimentos contínuos e planejados na mobilidade por bicicleta. Isso mostra que, quando a política pública é feita com seriedade, planejamento e diálogo com a sociedade civil, ela funciona e gera resultados concretos. Hoje e amanhã teremos a oportunidade de trocar experiências com um país que é referência mundial nessa área desde a década de 1970. A principal lição é clara: nenhum lugar avançou na mobilidade por bicicleta por acaso, sempre houve política pública consistente e participação social”, afirmou. Filipe Simões.

A escolha de Niterói como sede do treinamento está diretamente relacionada ao seu crescente protagonismo na agenda da mobilidade por bicicleta, com reconhecimento nacional e internacional. Em 2025, o município foi apontado como a cidade mais amigável à bicicleta da América Latina pelo Copenhagenize Index, um dos principais rankings globais de mobilidade cicloviária.

A embaixadora dos Países Baixos no Brasil, Nina Bode, participou do encontro e destacou a relevância das políticas de mobilidade ativa desenvolvidas pela cidade. “Fiquei muito impressionada com o reconhecimento de Niterói como a cidade mais amiga da bicicleta da América Latina, o que demonstra um trabalho consistente e bem estruturado. A experiência internacional mostra que a cultura cicloviária não acontece de forma espontânea, ela é construída ao longo do tempo, com investimento público e mudança de comportamento social. É inspirador ver Niterói avançando nesse caminho. Na Holanda, a bicicleta faz parte da vida de todas as gerações e representa liberdade, mobilidade e independência. Acredito que ela é um grande equalizador social, contribuindo para cidades mais sustentáveis, humanas e inclusivas”, concluiu a embaixadora holandesa.