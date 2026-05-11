Niterói: "Seguimos trabalhando para fortalecer a educação, a cultura, o esporte e a qualidade de vida da população, com iniciativas como o Novo Fonseca e o Parque Esportivo do Caramujo", ressaltou Rodrigo Neves - Evelen Gouvêa

Niterói: "Seguimos trabalhando para fortalecer a educação, a cultura, o esporte e a qualidade de vida da população, com iniciativas como o Novo Fonseca e o Parque Esportivo do Caramujo", ressaltou Rodrigo NevesEvelen Gouvêa

Publicado 11/05/2026 16:55

Niterói - A Prefeitura iniciou, nesta segunda-feira (11), na Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, no Caramujo, a distribuição de uniformes de inverno para os alunos da Rede Municipal. São mais de mais de 130 mil novos itens, como calça, casaco e tênis, além de calças jeans e shorts-saia. A ação faz parte do programa itinerante Escuta na Rede, que teve início nesta segunda nos bairros do Caramujo e Santa Bárbara. A iniciativa vai percorrer, ao longo da semana, as oito unidades da região, fortalecendo o diálogo entre a gestão municipal e a comunidade escolar.

Esta é a segunda distribuição de uniformes em 2026. No início do ano letivo, foram distribuídos 145 mil uniformes, entre bermudas, camisas com manga e sem manga, além de 30 mil kits escolares, com cadernos, lápis, tintas e outros itens. Os uniformes de inverno serão entregues pelo terceiro ano consecutivo aos cerca de 30 mil estudantes das 98 unidades da Rede Municipal e das 19 creches comunitárias conveniadas.

Durante a distribuição dos uniformes, o prefeito Rodrigo Neves destacou a importância dos investimentos na educação pública. “Estou muito feliz de estar aqui com essas crianças e ver de perto o resultado desse trabalho tão importante. A educação é o caminho para construirmos uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Tenho muito orgulho de ver como essa escola foi transformada desde 2014, quando fizemos a municipalização e iniciamos a reconstrução. Seguimos trabalhando para fortalecer a educação, a cultura, o esporte e a qualidade de vida da população, com iniciativas como o Novo Fonseca e o Parque Esportivo do Caramujo”, ressaltou Rodrigo Neves.

O programa Escuta na Rede foi criado como uma estratégia de aproximação permanente entre a Secretaria e a Fundação Municipal de Educação (SME/FME) e o cotidiano das escolas, promovendo um ambiente de acolhimento, escuta ativa e cuidado com estudantes, profissionais e famílias. A iniciativa busca fortalecer a gestão democrática, criando espaços onde as demandas, desafios e potencialidades de cada território possam ser ouvidos de forma sensível e transformados em ações concretas.

“O Escuta na Rede representa um novo passo no fortalecimento da nossa política de gestão democrática e participativa. Queremos estar cada vez mais próximos das escolas, porque é no território que compreendemos com mais profundidade os desafios e as potências de cada comunidade. É o terceiro ano consecutivo da entrega de uniformes, que neste ano foi antecipada para o início de maio”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Por meio de encontros presenciais, o Escuta na Rede reúne gestores, educadores, estudantes, responsáveis e demais membros da comunidade escolar para apresentar as ações da Rede Municipal, compartilhar informações, orientar sobre serviços e, principalmente, construir soluções coletivas a partir das necessidades locais. As rodas de conversa e momentos de escuta qualificada permitem compreender de forma mais profunda a realidade de cada unidade. A estudante Rebeca Alves, de 13 anos, falou sobre a importância do novo uniforme para o dia a dia nas aulas. “Achei muito bom receber o uniforme de inverno hoje. Gostei bastante do casaco, ele é bem confortável e ajuda muito a aquecer. Também gostei dos detalhes. Agora me sinto mais preparada para o inverno e para assistir às aulas bem aquecida”, disse Rebeca.