Niterói: evento na Biblioteca Parque será gratuito, com o lançamento do livro de Thais Pessanha - Divulgação

Niterói: evento na Biblioteca Parque será gratuito, com o lançamento do livro de Thais PessanhaDivulgação

Publicado 12/05/2026 07:02

Niterói - Entre gargalhadas, sustos e situações improváveis, Dias de Sol, novo livro de Thais Pessanha, chega ao público como um convite sensível e bem-humorado para repensar a forma como a sociedade enxerga a deficiência. Publicada pela editora Oficina Raquel, a obra reúne relatos de autobiográficos que percorrem infância, adolescência e vida adulta da autora, marcada pela convivência com a Osteogênese Imperfeita, uma condição genética rara conhecida como “ossos de vidro”. O lançamento em Niterói será dia 16 de maio, às 10h, na Biblioteca Parque.



“Dias de Sol nasce da observação do cotidiano. Não de grandes feitos, mas das pequenas situações que revelam como o mundo ainda não está preparado para todos os corpos e como nós, pessoas com deficiência, aprendemos, pelo bem da nossa saúde mental, a focar nas pequenas luzes que encontramos pelo caminho mesmo em dias nublados ou de tempestade. Lançar este livro agora é um convite para olhar para as pessoas com deficiência com mais honestidade, menos clichê e, quem sabe, com mais escuta e leveza. Se causar algum incômodo, melhor ainda — é a partir daí que começa a mudança”, comenta a autora.



O riso e a leveza que ressignificam a dor



Com mais de 300 fraturas ao longo da vida, Thais Pessanha constrói, em Dias de Sol, uma narrativa que desafia estereótipos e desloca o olhar do drama para a experiência vivida em toda a sua complexidade. Entre episódios como uma ida caótica à praia, uma aventura em escadas rolantes ou uma simples tarde no shopping que se transforma em sequência de perrengues, a autora transforma o cotidiano em literatura viva, onde o riso não anula a dor, mas a ressignifica.



A Osteogênese Imperfeita, condição rara e sem cura, aparece como pano de fundo, nunca como limite narrativo. Ao contrário: é a partir dela que emergem histórias que revelam não apenas os desafios físicos, mas sobretudo as barreiras sociais impostas pelo capacitismo. Em um mundo ainda pouco preparado para lidar com a diferença, Thais opta por um caminho potente: contar suas próprias histórias com leveza, ironia e precisão.



A escrita evidencia o absurdo de situações corriqueiras (como obstáculos urbanos, falta de acessibilidade e reações constrangedoras) ao mesmo tempo em que destaca a força do afeto, da amizade e da autonomia. “Não é banalizar a doença, e sim aprender a tratá-la com a naturalidade e leveza devidas”, aponta a autora, ao defender o humor como ferramenta de enfrentamento e transformação.



Reconhecida por sua atuação como escritora, curadora e ativista, Thais Pessanha amplia, com este livro, um trabalho já consolidado de promoção da inclusão e da representatividade. Autora premiada, professora e mediadora literária, ela atua diretamente na construção de espaços mais acessíveis no campo cultural, sendo também idealizadora do Clube de Leitura Ossos de Pássaro, iniciativa finalista do Prêmio Jabuti 2025. Sua trajetória, que inclui ainda a condução das Tochas Olímpica e Paralímpica Rio 2016, reforça o compromisso com a ampliação de vozes historicamente invisibilizadas.



Um gesto político e afetivo



A recepção crítica de Dias de Sol destaca justamente esse equilíbrio entre sensibilidade e humor. Para o escritor Marcelo Maluf, “cada obstáculo se converte em história, e cada história, em luz”. Já a cantora e escritora Olivia Byington ressalta a capacidade da autora de produzir “uma literatura livre de estereótipos”, enquanto Filipe Macedo aponta a clareza com que o livro expõe as falhas de uma sociedade ainda marcada pelo capacitismo.



Mais do que um conjunto de memórias, Dias de Sol se afirma como um gesto político e afetivo: um convite à escuta, à empatia e à revisão de olhares. Ao compartilhar suas experiências com franqueza e bom humor, Thais Pessanha ilumina caminhos possíveis para uma convivência mais inclusiva, onde rir também pode ser um ato de transformação.



O lançamento principal acontece no dia 7 de abril de 2026, das 18h30 às 21h30, no Auditório Cláudio Ulpiano, na Cidade Universitária de Macaé (RJ), com roda de conversa mediada pelo escritor e diretor Eddie Paiva e sessão de autógrafos. A programação inclui ainda outros encontros na cidade e na região nos dias seguintes. O livro tem patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Literatura do Rio ao RJ.



Ao final, a mensagem que ecoa é simples e poderosa: mesmo em meio a tempestades, é possível escolher onde pousar o olhar. E, muitas vezes, é justamente nos dias mais improváveis que se revelam os verdadeiros dias de sol.



SOBRE THAIS PESSANHA



Thais Pessanha é escritora, curadora e mediadora literária, professora de pós-graduação, palestrante e ativista reconhecida por sua atuação em prol da defesa dos direitos das pessoas com deficiência e pela promoção de ambientes mais inclusivos. Nascida em Macaé (RJ) e com Osteogênese Imperfeita — doença genética rara e que já resultou em mais de 300 fraturas ao longo de sua vida, Thais transformou sua vivência em inspiração para promover reflexão e transformação social por meio da literatura e dos esportes. Autora do premiado livro Sobre Rodas – Um Espírito em Movimento (Prêmio Literário Clarice Lispector promovido pela ZL Books) e participante da antologia Poesia Agora Verão 2021 (Editora Trevo), ela também é confreira da Academia Macaense de Letras e Embaixadora Brasileira do Cordão de Girassol (movimento internacional de conscientização sobre deficiências raras e ocultas), além de idealizadora, curadora e mediadora literária do Clube de Leitura Ossos de Pássaro, iniciativa finalista do Prêmio Jabuti em 2025 e que leva para a leitura debates sobre deficiência, representatividade e inclusão.

Foi condutora da Tocha Olímpica e da Tocha Paralímpica na Rio 2016, vice-presidente da Associação Pestalozzi de Macaé (ONG que cuida de crianças e jovens com deficiência), e é praticante de esportes como skate e caiaque. Sua trajetória une arte, acessibilidade e protagonismo, ampliando os espaços de fala e escuta sobre deficiência, diversidade e pertencimento no cenário cultural brasileiro. Em 2025, também participou da Bienal do Livro do Rio de Janeiro na "Casa de Leitura e do Conhecimento" da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:



Título: Dias de Sol

Autora: Thais Pessanha

Editora: Oficina Raquel

Gênero: Crônicas

Número de páginas: 107

Ano: 2026

Preço: R$ 59,00

ISBN: 978-85-9500-146-6



SERVIÇO:

Evento de lançamento em Niterói - Roda de conversa com sessão de autógrafos

Data: 16/05 (sábado)

Horário: 10:30h

Local: Biblioteca Parque de Niterói

Endereço: Praça da República, s/n, Centro - Niterói

