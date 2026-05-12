Niterói: conclusão da terceira faixa no trecho Niterói-Manilha é aguardada como um marco para a mobilidade metropolitana - Evelen Gouvêa

Niterói: conclusão da terceira faixa no trecho Niterói-Manilha é aguardada como um marco para a mobilidade metropolitanaEvelen Gouvêa

Publicado 12/05/2026 07:20

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou nesta segunda-feira (11) da cerimônia que autorizou a ordem de início das obras de ampliação da capacidade da BR-101, no trecho entre os quilômetros 297 e 320, que corta os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O percurso, de grande movimento, vai ganhar uma terceira faixa em cada lado, desafogando o tráfego nos dois sentidos e beneficiando milhões de usuários que diariamente trafegam pela Região Metropolitana e seguem em direção à Região dos Lagos e Norte Fluminense.

A obra, executada pela concessionária Arteris Fluminense, estava paralisada desde 2020 e foi retomada por um novo contrato de concessão otimizado com o Governo Federal. O ministro dos Transportes, George Santoro, esteve presente para oficializar o ato, que aconteceu perto da praça de pedágio da BR-101 em São Gonçalo.

Durante a solenidade, o prefeito Rodrigo Neves destacou a relevância histórica da intervenção. “É uma obra muito importante do Governo Federal que representa a concretização de um sonho de décadas, desde que a Ponte Rio-Niterói foi inaugurada. Muda completamente a dinâmica e a logística das cidades e o acesso à Região dos Lagos”, comemorou o prefeito de Niterói.

Pacote de R$ 10 bilhões e contrato com punições automáticas - A retomada das obras na BR-101 também prevê melhorias ao longo de 322 quilômetros da rodovia, no trecho entre Niterói e Campos dos Goytacazes. O cronograma inclui a duplicação entre Macaé e Rio das Ostras; recuperação total do pavimento, construção de pontos de parada para caminhoneiros e implementação gradual do sistema de pedágio free flow (sem cancelas). O ministro George Santoro oficializou o contrato otimizado de concessão com a Arteris, que prevê investimentos de R$ 10 bilhões para as intervenções ao longo da rodovia.

O novo modelo de “contrato otimizado” introduz punições automáticas para garantir o cumprimento dos prazos. Caso a concessionária atrase qualquer etapa das obras, o valor do pedágio sofrerá redução imediata para o usuário. Verificadores independentes e auditorias externas fiscalizarão o andamento das ações, segundo o Ministério dos Transportes.

Monitoramento por câmeras e combate à insegurança – O pacote de obras também prevê medidas robustas para enfrentar a insegurança na rodovia. Será implementado um plano de monitoramento integral por câmeras ao longo de todo o trecho da BR-101, com equipamentos capazes de fazer leitura automática de placas. “O presidente Lula sempre nos orientou que obras têm que ser feitas para melhorar a vida das pessoas e é o que a gente está fazendo aqui agora. Obras assim ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Serão implementadas câmeras em toda a rodovia, conectadas aos órgãos de segurança pública, para monitorar o fluxo e permitir a identificação de veículos roubados”, afirmou o ministro dos Transportes, George Santoro.

O sistema funcionará de forma integrada às forças de segurança pública e à Polícia Rodoviária Federal (PRF), com previsão de uso de drones e cobertura de internet 4G em toda a extensão da rede de câmeras. Com as obras, a expectativa é de redução significativa dos congestionamentos, melhoria da logística de cargas e passageiros, além de maior segurança para os motoristas que utilizam diariamente o corredor de acesso à Ponte Rio-Niterói e à Região dos Lagos. A conclusão da terceira faixa no trecho Niterói-Manilha é aguardada como um marco para a mobilidade metropolitana.