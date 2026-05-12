Niterói: investimento é de R$ 97,6 milhões e inclui intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos pela área - Evelen Gouvêa

Niterói: investimento é de R$ 97,6 milhões e inclui intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos pela áreaEvelen Gouvêa

Publicado 12/05/2026 07:13

Niterói – A Prefeitura vai inaugurar a Arena Niterói no próximo dia 15 de junho. A estreia oficial do novo equipamento multiuso será no dia 26 de junho, com um show do cantor Roberto Carlos. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves durante vistoria técnica realizada nesta segunda-feira (11), quando acompanhou o andamento das obras no espaço, localizado no Parque Poliesportivo da Concha Acústica, na região central da cidade. A Arena está na reta final das intervenções e vai receber grandes eventos culturais, esportivos e de entretenimento em Niterói.

“A Arena Niterói é um projeto que foi pensado em 2019, que começou a ganhar força em 2025 e agora está praticamente pronto. Essa arena vai contribuir diretamente para inserir Niterói na agenda de grandes eventos nacionais e internacionais de esporte e cultura. Vamos inaugurar o espaço no dia 15 de junho com um evento especial com as crianças da Rede Municipal de Educação, integrando educação e esporte. Nos dias 26 e 27 de junho, teremos o primeiro grande espetáculo da arena, com o Rei Roberto Carlos. No dia 26, o evento será voltado ao público 60+, atendido pelos programas da Prefeitura e convidados, e no dia 27 para o público pagante”, afirmou Rodrigo Neves.

A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) está executando as obras. O investimento é de R$ 97,6 milhões e inclui intervenções de paisagismo e a criação de bosques distribuídos pela área. A cobertura do ginásio já foi concluída, marcando uma etapa importante do projeto. Na parte interna, a instalação do piso também foi finalizada, incluindo a marcação das quadras de vôlei, futsal, handebol e basquete. Estão em fase final a instalação dos dutos de ar-condicionado, guarda-corpos e corrimãos, além da pintura e da instalação das cadeiras da arquibancada. Na área externa, seguem os trabalhos de instalação dos brises e vidros, que irão auxiliar na ventilação e na iluminação natural do espaço, assim como os processos de colocação das esquadrias e finalização da área de passeio.

As obras de reforma do palco da antiga Concha Acústica também foram finalizadas, incluindo as salas administrativas, deixando o espaço apto para receber shows e eventos.