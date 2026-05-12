Niterói: Mylena Ciribelli, ícone do jornalismo esportivo feminino, vai comentar no rádio a Copa do Mundo FIFA 2026 - Divulgação

Niterói: Mylena Ciribelli, ícone do jornalismo esportivo feminino, vai comentar no rádio a Copa do Mundo FIFA 2026Divulgação

Publicado 12/05/2026 07:47

Niterói - Com uma carreira renomada e rica em experiências nacionais e internacionais, Mylena Ciribelli, ícone do jornalismo esportivo feminino, manda bem em todas as modalidades e, agora, entra na onda da Copa do Mundo FIFA 2026. A um mês de sua abertura oficial, e na semana em que se comemora o Dia do Jornalismo Esportivo, a jornalista embarca na missão de informar os ouvintes de sua nova casa, a Rádio Massa FM, sobre o passo a passo do torneio que, pela primeira vez, ganha sede em três países - EUA, Canadá e México, além de 48 seleções na briga pela Taça.

“Estou muito animada. Entre os destaques da cobertura, estão os quatro boletins diários, que serão transmitidos em dois turnos: 12h35 e 13h35; e 19h35 e 19h55. Mandarei os informes e a rádio vai distribuir para todo o Brasil”, ressalta. "Sabemos que o brasileiro é apaixonado por futebol. Cada um com o seu time de coração. Mas existem aqueles que só torcem pelo Brasil, na Copa. Acho sim que as pessoas ficaram um pouco desanimadas por a seleção não ter conseguido atingir o que era esperado. Todavia, há esperanças para esse ano, com Ancelotti, o melhor técnico do planeta, que tem no currículo, cinco títulos da Champions League. É um treinador super capaz, com tantas glórias, conquistas. É claro que ele não poderá fazer milagres, no entanto, dará o melhor de si e isso, já é o bastante para acreditar que é possível escrever uma nova história", disse ela.

No dia 18, Ancelotti anunciará os nomes dos convocados para o Mundial. "Com relação aos convocados, vamos aguardar. Recentemente o Neymar saiu de campo sob aplausos e as pessoas ficaram felizes, vibrando. Eu torço para ele ir. É, ainda, o nosso melhor jogador. Não temos outro craque da mesma categoria e isso é de suma importância para que o time seja respeitado, ganhe reconhecimento. Vini Jr. e outros também brilham nos gramados. O melhor, agora, é esperar a decisão de Ancelotti", comenta Ciribelli.

Brasil x Marrocos será, em 2026, o jogo de estreia da seleção. Na história, esse mesmo adversário foi derrotado pelo Brasil na França, em 1998. Agora, com tantos pontos negativos, como é o caso do 7x1 para Alemanha (2014), 1x0 França (2006) e a derrota histórica para a Argentina, nos amistosos do ano passado, Mylena acha que o Brasil tem chances de superar o Marrocos. "Não vale a pena ficar pensando no que deu errado. Nunca teremos uma explicação para o 7x1, mas vamos olhar para frente. É fundamental que os jogadores estejam bem para jogar com vontade, com garra, independentemente do adversário, acreditando que são capazes de vencer. Vamos, sim, passar pelo Marrocos".

Mylena disse que está contente demais em voltar para a cobertura esportiva no rádio. "Eu comecei minha carreira em rádio, na Fluminense FM, em Niterói, e só quem trabalha em rádio sabe a sensação especial que é essa experiência. E por aqui, serão 92 rádios espalhadas pelo país, com os informes. E nos jogos do Brasil, faremos uma resenha, comentando sobre os lances", explica a locutora e apresentadora.

Uma experiência marcante em Copas do Mundo

"Tive experiências muito marcantes em Copas do Mundo. Pelo menos duas. A primeira Copa que fui, in loco, na França, em 1998. Realizei o sonho de trabalhar fora do Brasil, cobrindo um grande evento esportivo. Entrevistei pessoas, no famoso ‘povo fala’, produzia matérias especiais, apresentava o Esporte Espetacular, entrava Ao Vivo no Bom Dia Brasil. Foi um trabalho incrível, de toda a equipe da TV Globo, que estava na França. Fomos muito elogiados, mas infelizmente ficou um gostinho amargo porque não conseguimos fechar com a vitória da seleção. Não ganhamos o penta, mas ganhamos a Copa no jornalismo. Estávamos felizes por fazermos um ótimo trabalho e ter o Rei Pelé como colega. Sensacional", comentou. "E outra grande emoção, em 2010. Realmente, não esperava ir à África do Sul. Já pela Record TV, que não obteve os direitos de transmissão, fiz matérias maravilhosas, entrevistei leõezinhos (Risos), dei comida às girafas, joguei futebol com elefante, conheci as chitas, etc. Entre maio e julho, só experiências memoráveis", disse.