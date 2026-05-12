Niterói: projetos apostam em experiências pedagógicas mais investigativas e criativas, aproximando os estudantes da cultura científica por meio de diversas atividades - Leonardo Fonseca

Niterói: projetos apostam em experiências pedagógicas mais investigativas e criativas, aproximando os estudantes da cultura científica por meio de diversas atividades Leonardo Fonseca

Publicado 12/05/2026 12:56

Niterói - A Prefeitura registrou, em 2026, um recorde histórico de participação nos Projetos Educacionais Instituintes da rede municipal: quase 90 unidades de educação tiveram propostas aprovadas, a maior adesão dos últimos 12 anos. A iniciativa mobiliza estudantes e profissionais ao longo do ano letivo e culmina em uma grande exposição no Museu Janete Costa, onde os alunos apresentam produções autorais. Nesta edição, os projetos terão como foco central a ciência e a inovação nas práticas pedagógicas. A lista das propostas selecionadas foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (12).

Das 89 propostas inscritas, 88 foram aprovadas, sendo 49 Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) e 39 escolas de Ensino Fundamental, um aumento de 15% em relação ao ano passado. As iniciativas selecionadas receberão apoio técnico e pedagógico da Secretaria, além de recursos para a execução ao longo do ano letivo.

Nesta edição, os Projetos Educacionais Instituintes vão dialogar com o campo das ciências, em articulação com o programa Mais Ciência na Escola e com a política Uma Rede Inteira pela Alfabetização e Inclusão, prevendo a participação em eventos como a reunião anual da SBPC em julho, a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia em setembro, e a 12ª Mostra de Projetos no Museu Janete Costa em novembro.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou que o recorde de participação reflete o fortalecimento das políticas pedagógicas da Rede e o envolvimento das unidades com práticas cada vez mais inovadoras e conectadas aos desafios do presente. “Esse recorde histórico mostra o quanto a nossa Rede está mobilizada e comprometida em construir uma educação pública cada vez mais inovadora. Escolher a ciência como tema desta edição é uma forma de estimular a criatividade, a investigação e a capacidade dos nossos estudantes de compreender e transformar a realidade. Queremos escolas vivas, que despertem a curiosidade e façam do conhecimento uma ferramenta de transformação social”, afirmou o secretário.

Neste ano, os projetos apostam em experiências pedagógicas mais investigativas e criativas, aproximando os estudantes da cultura científica por meio de atividades que incentivam a observação, a pesquisa, a experimentação e a construção coletiva do conhecimento. O objetivo é fazer com que crianças e estudantes questionem, analisem e apliquem saberes relacionados à realidade em que vivem, fortalecendo o pensamento científico desde os primeiros anos da escolarização.

Os Projetos Educacionais Instituintes valorizam práticas pedagógicas autorais desenvolvidas pelas unidades da Rede Municipal e fortalecem a identidade da Educação de Niterói, incentivando a troca de experiências, a criatividade e a construção de uma escola cada vez mais participativa, inovadora e transformadora.