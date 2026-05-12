Erthal começou a carreira aos 16 anos como "foca" no diário Luta Democrática e passou por vários veículos do Rio de Janeiro
Jornalista há quase cinco décadas, Luiz Erthal, trabalhou em agências de notícias, jornais cariocas e assessorias de imprensa. Começou a carreira aos 16 anos como “foca” no diário Luta Democrática e passou por vários veículos do Rio de Janeiro, como Agência Noticiosa Sport Press, Tribuna da Imprensa, Jornal dos Sports, Última Hora, O Dia, O Globo e na Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, tendo atuado na crônica esportiva e no jornalismo político.
Erthal participou da equipe que criou o D.O. Notícias, em 1984, e foi assessor de imprensa adjunto nos dois governos de Leonel Brizola no RJ, assessorando também o líder trabalhista em várias campanhas eleitorais.
Em Niterói, criou a Editora Nitpress, o jornal e a rádio Toda Palavra.
O jornalista é autor de livros (entre eles a biografia “Zagallo, um vencedor”, seu último trabalho ligado à crônica esportiva) e membro da Academia Fluminense de Letras, ocupando a Cadeira nº 1, patronímica de Darcy Ribeiro, na Classe de Ciências Sociais.
Entre vários prêmios de jornalismo recebidos ao longo da carreira destaca-se, por ser o mais recente, a premiação recebida em dezembro de 2023, em Moscou, Rússia, no concurso de mídia “Honest View”, organizado pela Agência Tass e pela TV BRICS.
