Niterói: Erthal começou a carreira aos 16 anos como "foca" no diário Luta Democrática e passou por vários veículos do Rio de JaneiroDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Niterói - O Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense recebe o jornalista Luiz Augusto Erthal no próximo dia 13 de maio, quarta-feira, às 17h, no auditório do Museu de Arte Contemporânea, na Boa Viagem. A entrada é gratuita, sujeita a lotação.

Jornalista há quase cinco décadas, Luiz Erthal, trabalhou em agências de notícias, jornais cariocas e assessorias de imprensa. Começou a carreira aos 16 anos como “foca” no diário Luta Democrática e passou por vários veículos do Rio de Janeiro, como Agência Noticiosa Sport Press, Tribuna da Imprensa, Jornal dos Sports, Última Hora, O Dia, O Globo e na Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, tendo atuado na crônica esportiva e no jornalismo político.

Erthal participou da equipe que criou o D.O. Notícias, em 1984, e foi assessor de imprensa adjunto nos dois governos de Leonel Brizola no RJ, assessorando também o líder trabalhista em várias campanhas eleitorais.
Em Niterói, criou a Editora Nitpress, o jornal e a rádio Toda Palavra.

O jornalista é autor de livros (entre eles a biografia “Zagallo, um vencedor”, seu último trabalho ligado à crônica esportiva) e membro da Academia Fluminense de Letras, ocupando a Cadeira nº 1, patronímica de Darcy Ribeiro, na Classe de Ciências Sociais.

Entre vários prêmios de jornalismo recebidos ao longo da carreira destaca-se, por ser o mais recente, a premiação recebida em dezembro de 2023, em Moscou, Rússia, no concurso de mídia “Honest View”, organizado pela Agência Tass e pela TV BRICS.
Em janeiro de 2024 foi o delegado brasileiro, a convite da Agência Latinoamericana de Notícias Prensa Latina, na Nova Operação Verdade, que reuniu em Havana, Cuba, jornalistas livres de 34 países em defesa da verdade e contra as fake news da mídia hegemônica.