Niterói: campanha busca estimular atitudes mais responsáveis, empáticas e seguras no trânsito - Luciana Carneiro

Niterói: campanha busca estimular atitudes mais responsáveis, empáticas e seguras no trânsitoLuciana Carneiro

Publicado 12/05/2026 20:27

Niterói – A Prefeitura, por meio da NitTrans, promoveu uma capacitação voltada para motoristas de ônibus dentro da programação do Maio Amarelo, nesta terça-feira (12). Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a atividade reuniu profissionais do transporte coletivo para uma série de palestras, dinâmicas práticas e simulações sobre direção defensiva, segurança viária, legislação de trânsito e convivência entre diferentes modais.

A programação teve atividades como simulador de ponto cego, simulação de impacto e a dinâmica “Motorista amigo do ciclista”. A iniciativa reforçou o princípio previsto no Código de Trânsito Brasileiro de que os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos pela proteção dos pedestres.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, destacou a importância da conscientização e da empatia para a construção de um trânsito mais seguro. “Dirigir é muito mais do que conduzir um veículo. É assumir diariamente a responsabilidade pela própria vida e pela vida de todos que compartilham o trânsito. Quando enxergamos o outro, respeitamos limites e conduzimos com consciência, estamos escolhendo proteger vidas”, afirmou Nelson Godá.

Durante a capacitação, representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ressaltaram a necessidade de mudança de comportamento no trânsito e a importância das escolhas individuais para a prevenção de acidentes. “O trânsito seguro começa nas escolhas que fazemos todos os dias. Muitas vezes, o maior desafio não é técnico, mas comportamental. Precisamos desenvolver uma cultura de respeito, equilíbrio e responsabilidade para salvar vidas”, destacou o policial rodoviário federal Carlos Fernando Siqueira.

A campanha deste ano tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas” e busca estimular atitudes mais responsáveis, empáticas e seguras no trânsito. O coordenador do programa Niterói de Bicicleta, Felipe Simões, reforçou a importância da convivência respeitosa entre motoristas e ciclistas e elogiou o trabalho desenvolvido pelos profissionais do transporte coletivo da cidade. “Niterói se tornou referência em políticas cicloviárias e isso só é possível porque existe um esforço coletivo para construir um trânsito mais humano e seguro. Os motoristas de ônibus da cidade desempenham um papel fundamental nessa convivência respeitosa entre os diferentes modais”, reforçou Felipe Simões.

Representando o Sest/Senat, o educador e instrutor de trânsito Carlos Marcelo chamou atenção para a importância da conscientização permanente. “O Maio Amarelo é um alerta para a necessidade urgente de mudança de comportamento. O trânsito deve ser um espaço de convivência segura e preservação da vida. Uma única morte já é demais e todos nós temos responsabilidade na construção de um trânsito mais seguro”, ressaltou Carlos Marcelo.

Priscilla Lundstedt Rocha, especialista em Educação no Trânsito e Segurança Viária, atualmente atua como assessora técnica do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados da Prefeitura de Niterói. Segundo ela, o papel de cada cidadão é importante na redução dos acidentes. “Motoristas, ciclistas e pedestres têm um papel fundamental na construção de um trânsito mais seguro. Pequenas atitudes, como respeitar a sinalização, dirigir com atenção e agir com paciência e empatia, fazem a diferença e salvam vidas”, destacou Priscilla Rocha.

Motorista com mais de 20 anos de experiência e instrutor há 12 anos, Jeová Malheiros participou das atividades e destacou a importância das experiências práticas durante a capacitação. “Essa iniciativa da Prefeitura de Niterói contribui muito para a segurança no trânsito porque mostra a realidade na prática. Tanto na simulação com ciclistas quanto no simulador de impacto, a gente sente como um acidente pode mudar tudo. O melhor conselho é agir sempre com prudência para não se envolver em nenhuma ocorrência de trânsito”, afirmou Jeová.

As ações do Maio Amarelo seguem ao longo do mês em Niterói com blitzes educativas, atividades em escolas, intervenções urbanas, capacitações e ações de conscientização voltadas para diferentes públicos.











