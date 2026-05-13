Niterói: durante a visita, a secretária conversou com a coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues, com parte da equipe multidisciplinar do projeto e com os alunos presentes - Lucas Benevides

Niterói: durante a visita, a secretária conversou com a coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues, com parte da equipe multidisciplinar do projeto e com os alunos presentesLucas Benevides

Publicado 13/05/2026 17:17

Niterói - O projeto Praia Sem Barreiras realizou, nesta quarta-feira (13), uma edição especial com café da manhã e contou com a presença da secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Isadora Nascimento. Durante a visita, a secretária conversou com a coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues, com parte da equipe multidisciplinar do projeto e com os alunos presentes. Ela aproveitou para sentir o mar da praia de Itaipu, na Região Oceânica.

“Estou muito feliz de estar aqui, muito grata de poder conhecer Niterói mais de perto. Nessa perspectiva da inclusão, Niterói tem sido pioneira. Nas iniciativas de acessibilidade, de acolhimento para pessoas com deficiência, de inserir a pessoa com deficiência não só nesses espaços comuns de trabalho, escola, saúde e educação, mas também pensar em incluir as pessoas com deficiência em ambientes que também são de lazer. Estou muito feliz e quero parabenizar pelo trabalho”, comentou Isadora Nascimento.

A iniciativa promove acessibilidade e inclusão nas praias da cidade, permitindo que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham acesso ao mar com segurança, autonomia e acompanhamento especializado.

“É um prazer enorme receber a secretária nacional Isadora em um dos nossos projetos, que é o Praia Sem Barreiras. Niterói foi pioneira, como ainda é um dos únicos municípios do estado do Rio de Janeiro a assinar o pacto do viver sem limites e a promover o resgate da cidadania plena para as pessoas com deficiência.”, destacou a coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues.

A ação oferece recursos como cadeiras anfíbias, esteiras de acesso à areia e apoio de equipes treinadas para auxiliar os participantes durante toda a experiência do banho de mar. Durante a visita, a secretária conheceu de perto o funcionamento do Praia Sem Barreiras e as ações desenvolvidas pelo município para ampliar o acesso aos espaços de lazer e convivência.

A especialista em acessibilidade e inclusão, palestrante e influenciadora Patrícia Lorete conheceu o projeto pelas redes sociais e se encantou com a proposta. “O projeto é maravilhoso, nunca tinha vivido isso porque geralmente a gente pensa na inclusão em áreas como trabalho e educação. Então, ter um projeto que permita a elas viver de forma plena, conhecer o mar, fazer trilha, é maravilhoso. Fico muito feliz de ter esse projeto na minha cidade. Você que é pessoa com deficiência ou não, venha conhecer o projeto, venha curtir o mar, venha socializar porque a inclusão se faz com convivência.”, disse Patrícia.

Para Fernanda Araújo, mãe de João Vitor, de 12 anos, e que nasceu com uma má formação da coluna, os projetos da Prefeitura têm sido fundamentais para a sua vida e, principalmente, do seu filho. “Fico muito grata por ter a oportunidade de participar do programa, tanto na praia quanto fazendo trilha. Há um esforço de melhoramento das calçadas, por exemplo. Para o cadeirante isso é fundamental. Existe uma busca de melhoria da cidade, de qualidade de vida. Gosto muito de morar em Niterói”, explicou Fernanda Araújo.

O projeto Niterói Inclusivo tem como principal objetivo acessibilizar os espaços e promover a inclusão de todas as pessoas, com foco em indivíduos com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Para isso, o programa oferece atividades adaptadas nas áreas de esportes, lazer, entretenimento e turismo, garantindo o acesso a práticas esportivas, praias, banho de mar, trilhas e passeios de bicicleta.

Desempenhando um papel fundamental na promoção da inclusão na cidade, o Niterói Inclusivo busca a construção de uma cidade mais acessível e igualitária, quebrando barreiras e garantindo plena participação e cidadania. O projeto cumpre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), inclusive na formação de sua equipe técnica, que conta com colaboradores que também são pessoas com deficiência. Além disso, o programa promove a "inclusão inversa" ao oferecer vivências que ajudam pessoas sem deficiência a compreenderem o cotidiano das pessoas com deficiência.