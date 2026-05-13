Niterói - As plataformas de vendas digitais, como a Shopee, foram os principais temas do Café Empresarial promovido pela CDL Niterói, realizado na manhã de ontem, no Centro, reunindo empresários para discutir um tema cada vez mais presente na rotina dos empreendedores. O encontro contou com a participação do especialista em e-commerce e marketplace, Bruno Mesquita, que abordou de forma clara como os empreendedores devem se inserir no mercado digital e realizar vendas online. Segundo ele, a plataforma investe fortemente em tráfego pago, o que faz com que os anúncios alcancem diferentes públicos. Além disso, ele compartilhou dicas essenciais para que os vendedores invistam em anúncios alinhados ao seu perfil e capazes de atrair a atenção do público-alvo.
“Ter seu produto posicionado nos locais certos da Shopee é muito importante. Conheci uma pessoa que não teve vendas na plataforma porque colocou roupas fitness na categoria de pijamas. As categorias são uma parte importante da Shopee”, explicou. Segundo Bruno, o anúncio é a vitrine da loja. “Tenha uma boa descrição, coloque fotos de como são os produtos, faça imagens em fundo branco para transmitir mais profissionalismo e inclua informações de tamanho”, orientou.
Entre os principais pontos abordados estiveram o novo ecossistema, que conta com recursos como Full Shopee, lives, selo de destaque para vendedores e Shopee Pay. Ele também explicou como criar uma conta de vendedor na plataforma e destacou a importância de ser assertivo na precificação, orientando os participantes a definirem preços que façam sentido para a loja, mas que não sejam abusivos para o comprador.
“É preciso estar de olho nas constantes mudanças na plataforma para melhorar a experiência do cliente. Entrem nas contas todos os dias, tratem bem os clientes e respondam ao chat, pois, caso contrário, a visibilidade dentro da plataforma diminui”, recomendou.
O Café Empresarial reforçou a importância da capacitação e da adaptação dos empreendedores ao mercado digital, proporcionando conhecimento prático e estratégico para quem deseja ampliar sua presença no comércio eletrônico e acompanhar as transformações do setor.