Fundada em 1995 e sediada na comunidade da Grota do Surucucu, a Orquestra da Grota é mantida pelo Espaço Cultural da Grota (ECG) e se consolidou como uma importante iniciativa de inclusão social, com apoio da Prefeitura de Niterói.
O projeto utiliza o ensino da música clássica como ferramenta de transformação, oferecendo formação gratuita para crianças e jovens de comunidades e criando oportunidades que vão além do ambiente local.
Os jovens músicos, com o apoio da Neltur, passam a ser “Embaixadores de Turismo” promovendo internacionalmente a imagem de Niterói, lembrando que a Alemanha é o quinto país com mais visitantes na cidade.
