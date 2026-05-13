Niterói - Os Alunos da Orquestra da Grota embarcaram para uma experiência internacional, na Alemanha, que une música, educação e intercâmbio cultural e turístico. Com apoio da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur) os jovens viajaram na última sexta-feira (08/5), para participar de um workshop e concerto que aconteceu dia 10 de maio, na respeitada Escola de Música Mitte.

Fundada em 1995 e sediada na comunidade da Grota do Surucucu, a Orquestra da Grota é mantida pelo Espaço Cultural da Grota (ECG) e se consolidou como uma importante iniciativa de inclusão social, com apoio da Prefeitura de Niterói.

O projeto utiliza o ensino da música clássica como ferramenta de transformação, oferecendo formação gratuita para crianças e jovens de comunidades e criando oportunidades que vão além do ambiente local.
Os jovens músicos, com o apoio da Neltur, passam a ser “Embaixadores de Turismo” promovendo internacionalmente a imagem de Niterói, lembrando que a Alemanha é o quinto país com mais visitantes na cidade.
Este intercâmbio cultural e artístico que a Orquestra da Grota está vivenciando, mostra ao mundo que Niterói produz cultura de excelência, e que investir em nossos jovens também é promover o turismo e a inclusão cidade.