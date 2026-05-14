Niterói: A vice-prefeita e secretária municipal do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan, teve a filha Estela na unidade e destacou o acolhimento da equipe e a humanização no atendimento - Evelen Gouvêa

Niterói: A vice-prefeita e secretária municipal do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan, teve a filha Estela na unidade e destacou o acolhimento da equipe e a humanização no atendimentoEvelen Gouvêa

Publicado 14/05/2026 15:14

Niterói - Bolo, parabéns e celebração marcaram a comemoração de um ano da nova Maternidade Municipal Alzira Reis, realizada nesta quarta-feira (13), com a presença do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Reformada e ampliada pela Prefeitura de Niterói em maio de 2025, a unidade aumentou em 25% sua capacidade de atendimento. Desde a reinauguração, a maternidade, localizada em Charitas, já realizou mais de 1.700 partos.

“Embora a gestão hospitalar seja uma atribuição dos governos estadual e federal no Sistema Único de Saúde (SUS), em Niterói a Prefeitura decidiu assumir a administração dos hospitais, incluindo esta maternidade. A Maternidade Alzira Reis vem prestando um serviço extraordinário para a população. Investimos muito para oferecer uma unidade de excelência e posso afirmar que Niterói tem hoje a melhor maternidade municipal do Estado do Rio de Janeiro. Mais de 1.700 crianças já nasceram aqui e foram acolhidas com muito amor por todos os profissionais desta unidade. Meus parabéns a cada trabalhador da saúde que cuida das famílias de Niterói com dedicação e carinho. Vida longa à Maternidade Alzira Reis”, ressaltou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A vice-prefeita e secretária municipal do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan, teve a filha Estela na unidade e destacou o acolhimento da equipe e a humanização no atendimento. “Ter a Estela aqui foi uma experiência muito especial. Me senti muito segura com a equipe que me atendeu e isso faz toda a diferença. Quando a gente fala de parto humanizado, é sobre cuidado, acolhimento e comprometimento de cada profissional que trabalha aqui. A gente vê esse carinho no atendimento às grávidas e às famílias de Niterói. É uma construção de anos e um compromisso da cidade com a saúde pública. Hoje, a Maternidade Alzira Reis é referência pelo acolhimento e pela forma humana como cuida das mães e dos bebês”, afirmou Isabel Swan.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou os índices alcançados pela maternidade, com 65% de partos normais e 35% de cesarianas, além do acolhimento oferecido às mães e famílias atendidas na unidade. “É uma honra estarmos aqui hoje nesse momento tão simbólico para a nossa maternidade. No ano passado, reinauguramos esta unidade, que era um compromisso do prefeito Rodrigo Neves. Em pouco tempo entregamos uma maternidade nova para a população. O ambiente acolhedor é importante, claro, mas o que realmente faz a diferença são as pessoas que trabalham aqui. São profissionais que se dedicam diariamente a cuidar das famílias nos momentos mais importantes de suas vidas, levando acolhimento, atenção e humanidade. Parabéns a todos que ajudam a construir essa história e fazem da Maternidade Alzira Reis uma referência para Niterói”, pontuou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Um novo espaço para nascer – A nova maternidade conta com 22 leitos de internação e mais cinco leitos para trabalho de parto, as PPPs, salas integradas de pré-parto, parto e pós-parto, garantindo mais conforto e humanização no atendimento às gestantes. A unidade também dispõe de estrutura para partos cirúrgicos, salas específicas para exames de ultrassonografia e cardiotocografia, além de espaços planejados para acolhimento de acompanhantes e apoio ao aleitamento materno com sala de amamentação. A moradora de Santa Rosa, Rhayara Saviano, teve o quinto filho, Heitor, na Maternidade Alzira Reis. Ela contou que todos os filhos nasceram na unidade e destacou as mudanças após a reinauguração, sem perder o acolhimento no atendimento. “Tive meus filhos aqui e sempre fui muito bem tratada. O meu primeiro nasceu em 2009 e agora tive o Heitor depois da reinauguração. Achei tudo mais moderno, mais espaçoso e diferente, mas o principal continua sendo o cuidado das pessoas. Desde a hora que a gente chega, toda a equipe trata a gente muito bem e isso faz toda a diferença. Sempre gostei muito daqui e sempre indico a maternidade para outras gestantes”, contou Rhayara.

O projeto transformou a maternidade em referência em sustentabilidade, com reuso da água da chuva, aproveitamento de iluminação natural, elevadores eficientes, recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e sistema de monitoramento por câmeras de segurança.

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