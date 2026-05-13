Niterói: Deck do Barriga, ou Bar do Alex, fechou suas portas no último domingo - Reprodução

Niterói: Deck do Barriga, ou Bar do Alex, fechou suas portas no último domingoReprodução

Publicado 13/05/2026 21:01 | Atualizado 13/05/2026 21:01

Niterói - O tradicional bar Deck do Barriga, no Largo do Marrão, em Santa Rosa, fechou suas portas no último domingo (10). Conhecido também como Bar do Alex, ficava na subida do Pé Pequeno.



Após 14 anos de atividades, outro bar da região que já tem data marcada par fechar é o Deck Jardim, que fica no polo gastronômico do Jardim Icaraí. O bar e restaurante fecha suas portas no próximo dia 31.



Apesar de ambos os bares levarem a palavra Deck no nome, os empreendimentos não pertencem ao mesmo proprietário.