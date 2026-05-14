Niterói: o evento é organizado pela Prefeitura, em parceria com a Iniciativa FIS - Claudio Fernandes

Niterói: o evento é organizado pela Prefeitura, em parceria com a Iniciativa FIS Claudio Fernandes

Publicado 14/05/2026 15:53

Niterói - Debater o papel da saúde digital e das tecnologias científicas no aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a ampliação do acesso e as dimensões éticas, políticas e sociais. Este é o objetivo do Fórum Inovação Saúde Digital, Ciência e Tecnologia em Niterói – Desafios contemporâneos para o cuidado e a equidade, que será realizado nesta sexta-feira (15), das 13h às 16h30, no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site da Iniciativa FIS.

O evento é organizado pela Prefeitura de Niterói em parceria com a Iniciativa FIS — instituição sem fins lucrativos líder em saúde, inovação e tecnologia na América Latina — e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Em 2025, a FIS realizou duas edições do fórum, em Recife e Florianópolis.

“Discutir saúde digital é discutir acesso, equidade e qualidade do cuidado. A inovação só faz sentido quando melhora a vida das pessoas e fortalece o SUS. Niterói tem avançado nessa agenda, investindo em tecnologia, integração de dados e qualificação da gestão para oferecer uma saúde mais eficiente, humana e acessível à população”, destaca a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

O encontro reunirá lideranças locais para discutir o futuro da saúde pública e privada, com foco na ampliação do acesso e no uso estratégico da tecnologia e da inovação. Estarão presentes o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio; os secretários municipais de Saúde de Niterói, Ilza Fellows, e de Inovação, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Ramalho; além do presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e do Conselho da Iniciativa FIS, Josier Vilar.

O evento contará com dois painéis. Às 14h, será realizado o painel “Saúde Digital no SUS – entre inovação, cuidado e desigualdades”, com a participação do superintendente do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF), Beni Olej; da coordenadora de Saúde Digital da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, Paula Latgé; e mediação da secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Em seguida, às 15h, acontece o painel “Ciência, Tecnologia e Governança – ética, dados e futuro da saúde”, com a participação da coordenadora da Sala de Situação de Saúde de Niterói, Bárbara Macedo; do coordenador do Escritório de Dados de Niterói (ED), Ricardo Marinho Soares Braz; e do professor titular do Departamento de Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da UFF, Aluísio Silva. A mediação será do secretário municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Ramalho. Às 16h, haverá debate aberto e falas de encerramento.

A Iniciativa FIS

A Iniciativa FIS é uma instituição sem fins lucrativos líder em saúde, inovação e tecnologia na América Latina, com um amplo ecossistema de lideranças e uma rede de mais de 40 empresas e entidades parceiras. A organização desenvolve soluções para todo o ecossistema da saúde e atua com o propósito de unir lideranças, promover networking e contribuir para moldar o futuro do setor.

Foto: Claudio Fernandes