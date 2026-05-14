Niterói: ação tem como principais objetivos garantir a segurança dos estudantes e conscientizar motoristas e responsáveis sobre a importância da regularizaçãoDivulgação
Durante a operação, foram verificadas questões como vida útil dos veículos, falta de vistoria obrigatória, documentação irregular, estado de conservação dos automóveis e atuação de transporte escolar clandestino. Ao todo, dez veículos foram abordados e sete foram notificados pelos fiscais da Subsecretaria de Transportes.
O subsecretário de Transportes, Murillo Moreira, destacou que a ação tem como principais objetivos garantir a segurança dos estudantes e conscientizar motoristas e responsáveis sobre a importância da regularização. “O transporte escolar exige atenção redobrada porque envolve diretamente a segurança das nossas crianças e adolescentes. Essas operações têm o objetivo de orientar, fiscalizar e garantir que apenas veículos regularizados e vistoriados estejam prestando esse serviço em Niterói. Também é fundamental que pais e responsáveis verifiquem se o transporte contratado possui cadastro e autorização da Prefeitura”, destacou o subsecretário.
A Subsecretaria de Transportes reforça que os responsáveis pelos alunos devem consultar junto à Prefeitura de Niterói a situação cadastral dos veículos e condutores autorizados. O cadastro está disponível na SST. Conforme determinam os artigos 136 e 137 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o Decreto Municipal nº 7.675/97, os veículos de transporte escolar devem possuir numeração de identificação (NIT), faixas laterais amarelas, selo de vistoria da Prefeitura de Niterói e cartão de identificação do motorista.
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