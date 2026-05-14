Niterói - A cidade de Niterói sediou, nesta quinta-feira (14), a Reunião Estratégica Regional da Plataforma Connected Smart Cities (CSC), consolidando o protagonismo do município no cenário nacional de inovação urbana e planejamento estratégico. O encontro foi realizado na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, em São Domingos, reunindo gestores públicos, especialistas, representantes da iniciativa privada e autoridades municipais para debater soluções inteligentes voltadas ao futuro das cidades.
O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a importância da troca de experiências entre municípios e do fortalecimento de políticas públicas voltadas à inovação, sustentabilidade e qualidade de vida.
“Niterói tem se consolidado como uma referência nacional em planejamento urbano e inovação, com políticas públicas que colocam a qualidade de vida das pessoas no centro das decisões. Receber a Reunião Estratégica Regional da Plataforma Connected Smart Cities é uma oportunidade de compartilhar experiências, fortalecer parcerias e avançar na construção de soluções inteligentes para os desafios das cidades. Acreditamos na colaboração entre municípios como caminho para promover desenvolvimento sustentável e inclusivo em todo o país”, afirmou Rodrigo Neves.
A programação abordou temas ligados à transformação digital, sustentabilidade, mobilidade urbana, segurança pública integrada, resiliência climática e fortalecimento dos ecossistemas de inovação. O encontro também promoveu a troca de experiências entre municípios e ampliou o diálogo sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável.
“Receber em Niterói a Reunião Estratégica Regional do Connected Smart Cities reforça o protagonismo da cidade no debate sobre inovação urbana e planejamento estratégico. Os investimentos em tecnologia precisam estar conectados a políticas públicas e ao planejamento da cidade. Em Niterói, as ações de segurança pública, mobilidade, defesa civil e inovação caminham de forma integrada, sempre com foco em melhorar a qualidade de vida da população”, avaliou o secretário executivo, Felipe Peixoto.
Referência nacional em inovação urbana, Niterói ocupa a terceira posição entre as cidades mais inteligentes do Brasil e lidera o ranking na Região Sudeste, segundo o Connected Smart Cities. “Os resultados alcançados por Niterói refletem um trabalho contínuo de planejamento, gestão baseada em dados e integração entre políticas públicas. Cidade inteligente não é apenas tecnologia, mas a capacidade de conectar serviços, gestão e políticas públicas com foco nas pessoas. Niterói mostra como é possível transformar planejamento, inovação e integração em qualidade de vida para a população”, disse a CEO e idealizadora da Necta e da Plataforma Connected Smart Cities, Paula Faria.
Durante o evento, a consultora em Cidades e Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, Fabienne Schiavo, ressaltou o avanço de Niterói na construção de políticas públicas voltadas à gestão inteligente e ao uso estratégico da tecnologia. Segundo ela, o diferencial da cidade está na forma como os dados, indicadores e ferramentas tecnológicas vêm sendo utilizados para apoiar decisões e melhorar a vida da população. “Niterói hoje não trata a cidade inteligente apenas como uma vitrine de tecnologia. A cidade já trabalha isso como um caminho de gestão. O uso da tecnologia está conectado às políticas públicas, às prioridades e ao impacto real na vida das pessoas”, reforçou Fabienne Schiavo.
Soluções para o futuro das cidades - A Reunião Estratégica Regional também fortaleceu a integração entre o poder público e o setor privado, promovendo conexões institucionais e ampliando o debate sobre soluções inovadoras para os desafios urbanos contemporâneos. No evento, foram realizadas mesas-redondas sobre planejamento urbano, segurança pública, inovação e resiliência climática. A programação destacou iniciativas do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2050, investimentos em tecnologia e integração das forças de segurança, além das ações da Defesa Civil voltadas ao monitoramento e prevenção de riscos climáticos.
