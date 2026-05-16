Niterói: um dos destaques do evento será a participação de Alaildo Malafaia, representante do chamado "saber da lama", conhecimento tradicional construído a partir da observação cotidiana da Baía de Guanabara - Divulgação

Niterói: um dos destaques do evento será a participação de Alaildo Malafaia, representante do chamado "saber da lama", conhecimento tradicional construído a partir da observação cotidiana da Baía de GuanabaraDivulgação

Publicado 16/05/2026 14:42





Com participação presencial e online, o encontro é promovido pelo Projeto Meros do Brasil, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, em parceria com os outros projetos que compõem a Rede de Conservação Águas da Guanabara (REDAGUA) – Aruanã, Cavalos-Marinhos, Coral Vivo, Guapiaçu e UÇÁ.



Encontro tem a chancela oficial da Década do Oceano



Mais do que discutir os problemas históricos da Baía de Guanabara, o evento pretende promover uma mudança de narrativa, destacando iniciativas de regeneração, conservação e fortalecimento comunitário que já estão em curso no território.



Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a chancela Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021–2030), da Organização das Nações Unidas (ONU), a programação foi estruturada como uma linha do tempo e organizada em três mesas temáticas.



Segundo Luana Seixas, gerente de Redes e Relacionamentos do Meros, as rodas de conservas interativas vão dar espaço para discussão de temas que são necessários e urgentes, como biodiversidade marinha, fluxos hídricos, impactos da poluição, urbanização desordenada e efeitos das mudanças climáticas, contribuindo para promover os pilares fundamentais da Década do Oceano.



A Mesa 1 — Passado e Memória abordará a reconstrução histórica da Baía de Guanabara, a memória ecológica do território e os registros culturais da relação entre população e ambiente.



Já a Mesa 2 — Presente e Resistência discutirá os impactos socioambientais acumulados ao longo do tempo e as atuais iniciativas de regeneração ambiental, gestão de resíduos, cultura urbana e mobilização comunitária, com destaque para a conexão entre periferias e Baía de Guanabara.



A Mesa 3 — Futuro e Governança reunirá debates sobre soluções baseadas na natureza, conservação associada ao turismo, inclusão social, fortalecimento comunitário, estratégias de governança socioambiental e investimento estratégico.



Integração entre ciência e saberes tradicionais



Um dos destaques do evento será a participação de Alaildo Malafaia, representante do chamado “saber da lama”, conhecimento tradicional construído a partir da observação cotidiana da Baía de Guanabara. Sua presença reforça a proposta de criar um espaço de escuta e troca entre diferentes formas de conhecimento.



O encontro também contará com a presença de iniciativas ligadas ao Complexo do Alemão, localizado na zona norte do Rio, fortalecendo a conexão entre favela, mar, cultura e gestão ambiental.



Desta forma, serão integrados territórios e saberes que compartilham o mesmo ecossistema, mas que raramente dialogam de forma contínua e profunda. “O evento tem como um dos objetivos proporcionar que diversos tipos de pessoas e instituições ligadas ao território da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara tragam seus saberes, não só sobre os problemas que a BG vive, mas o que está sendo feito e o que pode ser feito daqui pra frente, tanto com resgate e uso da sabedoria dos povos tradicionais, quanto com uso de novas tecnologias”, afirma Jonas R. Leite, gerente executivo do projeto e coordenador do Meros no RJ.



As inscrições para participação presencial (vagas limitadas) e online (simultaneamente transmitido pelo YouTube) podem ser feitas pelo site do Projeto Meros do Brasil - Niterói - No dia 22 de maio, a Baía de Guanabara será o centro de um amplo debate sobre memória, regeneração ambiental, justiça socioambiental e futuro sustentável durante a 2ª edição do evento Guanabara: Terra, Água e Vida. O encontro vai reunir pesquisadores, comunidades, artistas e iniciativas socioambientais para refletir de forma integrada “O presente, passado e futuro da Baía de Guanabara”, conectando ciência, cultura, conhecimento tradicional e mobilização social.Com participação presencial e online, o encontro é promovido pelo Projeto Meros do Brasil, que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, em parceria com os outros projetos que compõem a Rede de Conservação Águas da Guanabara (REDAGUA) – Aruanã, Cavalos-Marinhos, Coral Vivo, Guapiaçu e UÇÁ.Mais do que discutir os problemas históricos da Baía de Guanabara, o evento pretende promover uma mudança de narrativa, destacando iniciativas de regeneração, conservação e fortalecimento comunitário que já estão em curso no território.Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a chancela Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021–2030), da Organização das Nações Unidas (ONU), a programação foi estruturada como uma linha do tempo e organizada em três mesas temáticas.Segundo Luana Seixas, gerente de Redes e Relacionamentos do Meros, as rodas de conservas interativas vão dar espaço para discussão de temas que são necessários e urgentes, como biodiversidade marinha, fluxos hídricos, impactos da poluição, urbanização desordenada e efeitos das mudanças climáticas, contribuindo para promover os pilares fundamentais da Década do Oceano.A Mesa 1 — Passado e Memória abordará a reconstrução histórica da Baía de Guanabara, a memória ecológica do território e os registros culturais da relação entre população e ambiente.Já a Mesa 2 — Presente e Resistência discutirá os impactos socioambientais acumulados ao longo do tempo e as atuais iniciativas de regeneração ambiental, gestão de resíduos, cultura urbana e mobilização comunitária, com destaque para a conexão entre periferias e Baía de Guanabara.A Mesa 3 — Futuro e Governança reunirá debates sobre soluções baseadas na natureza, conservação associada ao turismo, inclusão social, fortalecimento comunitário, estratégias de governança socioambiental e investimento estratégico.Um dos destaques do evento será a participação de Alaildo Malafaia, representante do chamado “saber da lama”, conhecimento tradicional construído a partir da observação cotidiana da Baía de Guanabara. Sua presença reforça a proposta de criar um espaço de escuta e troca entre diferentes formas de conhecimento.O encontro também contará com a presença de iniciativas ligadas ao Complexo do Alemão, localizado na zona norte do Rio, fortalecendo a conexão entre favela, mar, cultura e gestão ambiental.Desta forma, serão integrados territórios e saberes que compartilham o mesmo ecossistema, mas que raramente dialogam de forma contínua e profunda. “O evento tem como um dos objetivos proporcionar que diversos tipos de pessoas e instituições ligadas ao território da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara tragam seus saberes, não só sobre os problemas que a BG vive, mas o que está sendo feito e o que pode ser feito daqui pra frente, tanto com resgate e uso da sabedoria dos povos tradicionais, quanto com uso de novas tecnologias”, afirma Jonas R. Leite, gerente executivo do projeto e coordenador do Meros no RJ.As inscrições para participação presencial (vagas limitadas) e online (simultaneamente transmitido pelo YouTube) podem ser feitas pelo site do Projeto Meros do Brasil - http://www.merosdobrasil.org/guanabara-terra-agua-vida-2a-edicao

SERVIÇO:



Evento: Guanabara: Terra, Água e Vida - 2ª edição

Quando: 22/05/2026, sexta-feira, 9h às 12h e 14h às 17h

Local: Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense, (UFF) Campus Gragoatá, Bloco M, São Domingos, Niterói (RJ)

Formato: presencial e online

Inscrições: site do Projeto Meros do Brasil