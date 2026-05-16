Niterói: Fernanda Sixel Neves esteve na aula inaugural, que foi realizada no auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC) - Divulgação

Niterói: Fernanda Sixel Neves esteve na aula inaugural, que foi realizada no auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC)Divulgação

Publicado 16/05/2026 14:55

Niterói – A Prefeitura deu início, nesta quinta-feira (14), ao projeto Elas no Turismo, iniciativa voltada à qualificação profissional e à inclusão social de mulheres no mercado de trabalho turístico da cidade. A aula inaugural, realizada no auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC), reuniu participantes, representantes da gestão municipal e parceiros do projeto, que vai atender inicialmente 40 moradoras de Niterói, com prioridade para mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social.

Com o tema Papéis Sociais e Direitos das Mulheres, o encontro marcou o início da formação das participantes e emocionou os presentes durante a palestra de abertura, conduzida de forma didática e inspiradora pela primeira-dama e coordenadora do Programa Niterói por Elas, Fernanda Neves, ao lado da doutora Ana Beatriz Quiroga, assessora especial do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidado.

“O respeito e a garantia dos direitos das mulheres não são uma ação isolada de uma secretaria, mas uma responsabilidade de toda a gestão municipal em Niterói. O governo trabalha com planejamento estratégico e, dentro deste contexto, propomos que cada órgão da Prefeitura estabelecesse uma meta que contribuísse para promover a igualdade de gênero. Uma ação que passasse a ser contínua e natural”, ressaltou Fernanda.

Ela também abordou a realidade da violência contra a mulher no país, exibindo dados sobre assassinatos de mulheres no Brasil. Números do Ministério da Justiça e Segurança Pública registram recorde histórico de feminicídios em 2025, com uma média de quatro mulheres assassinadas por dia, totalizando 1.470 vítimas em crimes tipificados como feminicídio. Somados a outros homicídios, os dados apontam que dez mulheres são assassinadas por dia no Brasil. “A implementação de políticas públicas pode mudar esta realidade e, neste sentido, Niterói dá um exemplo, pois a cidade está há 15 meses sem registrar casos de feminicídio”, destacou Fernanda Neves.

A programação também contou com a participação do presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), André Bento, que destacou os avanços da cidade em infraestrutura voltada ao turismo e a crescente demanda do mercado por profissionais qualificados. Segundo ele, o projeto tem um viés inovador por direcionar a capacitação a mulheres em situação de vulnerabilidade social que buscam oportunidades de inserção no setor turístico.

Os representantes do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Eliane da Conceição Leite, da área de Relacionamento Corporativo, e o gerente da unidade de Niterói, Marcelo Luiz Fontolan, também participaram do evento.

Capacitação e acolhimento - Aliando desenvolvimento econômico, fortalecimento do turismo local e inclusão social, o projeto atende, inicialmente, 40 moradoras de Niterói, com prioridade para aquelas em situação de violência atendidas no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) de Niterói, além de mulheres em situação de vulnerabilidade social. A proposta está alinhada às diretrizes das políticas públicas da Prefeitura de Niterói voltadas para as mulheres, bem como às estratégias de qualificação da mão de obra turística. O projeto atua diretamente na redução das desigualdades ao priorizar mulheres em situação de vulnerabilidade social, ampliando suas oportunidades de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

Além da capacitação técnica, o projeto prevê a concessão de auxílio financeiro de natureza indenizatória, a ser pago pela Neltur às participantes regularmente matriculadas e frequentes, com a finalidade exclusiva de subsidiar despesas com transporte e alimentação nos dias de atividades presenciais. O projeto Elas no Turismo é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com o Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidado (EPTC), da Secretaria Municipal da Mulher, com a Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), e com o Matiz Niterói Design Hotel.