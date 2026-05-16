Niterói: programação começa na segunda-feira (18), com debates sobre articulação entre estados e municípios na promoção da autonomia econômica e da segurança pública cidadã - Alex Ramos

Niterói: programação começa na segunda-feira (18), com debates sobre articulação entre estados e municípios na promoção da autonomia econômica e da segurança pública cidadãAlex Ramos

Publicado 16/05/2026 15:31

Niterói - As estratégias de combate à violência contra a mulher serão debatidas na segunda edição do encontro “Elas Governam”, promovido pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), por meio da Comissão de Prefeitas, em parceria com a Prefeitura de Niterói. Com o tema “Lideranças femininas no enfrentamento do feminicídio”, o evento será realizado nos dias 18 e 19 de maio (segunda e terça-feira), a partir das 9h, no Theatro Municipal de Niterói.

Estarão presentes prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais de todo o país, para promover o diálogo interfederativo sobre o enfrentamento ao feminicídio, à misoginia e a outras formas de violência de gênero no Brasil. O evento também aborda os desafios criados pela era digital, além de dar visibilidade a boas práticas de prevenção, acolhimento e atendimento integrado às sobreviventes.

"Receber em Niterói a segunda edição do ‘Elas Governam’ é motivo de muito orgulho e, acima de tudo, de responsabilidade. Precisamos fortalecer cada vez mais os espaços de diálogo, construção coletiva e articulação entre mulheres que ocupam lugares de liderança em todo o país. O enfrentamento ao feminicídio e às diversas formas de violência de gênero exige união, compromisso e políticas públicas efetivas. Tenho certeza de que este encontro será um marco importante na construção de cidades mais acolhedoras, seguras e comprometidas com a vida das mulheres", diz Fernanda Neves, primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas.

Realizado com apoio técnico do Instituto Alziras e do Sebrae RJ, o encontro busca fortalecer a atuação das gestoras públicas na formulação e implementação de políticas eficazes e intersetoriais. "É uma grande honra para Niterói sediar a segunda edição do Elas Governam, um encontro tão importante para o fortalecimento das lideranças femininas e para a construção de políticas públicas comprometidas com a vida das mulheres. Precisamos ampliar, cada vez mais, os espaços de escuta, diálogo e articulação entre mulheres que estão à frente da transformação das nossas cidades. O enfrentamento ao feminicídio e às diversas formas de violência de gênero exige coragem, união e ações concretas. Tenho certeza de que este encontro será um momento potente de troca, fortalecimento e construção coletiva por um país mais justo, seguro e humano para todas nós", afirma a secretária da Mulher, Thaiana Ivia.

Debates estratégicos e troca de experiências - A programação começa na segunda-feira (18), com debates sobre articulação entre estados e municípios na promoção da autonomia econômica e da segurança pública cidadã, os desafios de acesso à Justiça para sobreviventes de violência e a importância de políticas públicas baseadas em evidências, com foco na superação da subnotificação dos casos. Destacam-se, ainda, a posse da diretoria do Fórum Nacional de Gestoras Municipais de Políticas para Mulheres, assim como o anúncio das boas práticas municipais no enfrentamento do feminicídio, selecionadas pelo Programa + Iguais, iniciativa da FNP em parceria com o Instituto Alziras. A seleção conta com júri técnico da ONU Mulheres Brasil.

Na terça (19), o evento abordará os desafios da era digital, com debates sobre violência, política de gênero e raça, misoginia, pedofilia e o crescimento de grupos de ódio online. Além das mesas temáticas, o encontro proporcionará espaços de diálogo e troca de experiências entre gestoras, fortalecendo a construção coletiva de soluções para o tema.

Serviço:

Evento: Segunda edição do encontro “Elas Governam - Lideranças femininas no enfrentamento do feminicídio”

Data: 18 e 19 de maio (segunda e terça-feira)

Horário: Segunda (18), das 9h às 18h | Terça (19), das 9h às 13h

Local: Theatro Municipal de Niterói (Rua XV de Novembro 35, Centro)