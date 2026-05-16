Niterói: Foram plantadas 300 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica - Divulgação

Niterói: Foram plantadas 300 mudas de espécies nativas da Mata AtlânticaDivulgação

Publicado 16/05/2026 15:35

Niterói - A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (14), uma ação de recuperação ambiental no Parque Natural Municipal Dora Hees de Negreiros - Morro do Morcego, em Jurujuba, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) e a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). A iniciativa teve como objetivo restaurar uma área degradada com o plantio de 300 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

“O plantio de 300 mudas nativas da Mata Atlântica no parque representa um avanço na restauração ecológica, fortalecendo a biodiversidade e os serviços ambientais da região. Além da recomposição vegetal, o manejo de espécies invasoras contribui para o equilíbrio ecológico e a proteção dos recursos naturais. A iniciativa também reforça o compromisso de Niterói com a educação ambiental e a preservação dos ecossistemas nativos para as futuras gerações”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco.

Ao todo, foram utilizadas 200 mudas de restinga e 100 de floresta ombrófila, contribuindo para o fortalecimento da biodiversidade e para a melhoria das condições ambientais da região. Entre as espécies plantadas estão a Azeitona-da-praia (Ximenia americana), Fruta-do-pombo (Erythroxylum ovalifolium), Araçá (Psidium cattleyanum), Pau-jangada (Apeiba tibourbou), Aroeira (Schinus terebinthifolia), Erva-baleeira (Varronia curassavica), Canudo-de-pita (Mandevilla funiformis), Capororoca-de-folha-larga (Myrsine coriacea), Rabo-de-bugio (Dalbergia ecastaphyllum), Maria-mole (Guapira opposita) e Jurema (Chloroleucon tortum). Também foram introduzidas espécies de floresta ombrófila, como pau-brasil, jacarandá-caroba, pitanga, ingá-branco e grumixama.

Os trabalhos incluíram ainda serviços de limpeza e preparo do solo, além do controle de espécies exóticas invasoras, como amendoeira, leucena e capim-colonião, que prejudicam a regeneração da vegetação nativa e o equilíbrio ecológico da área.

“Nossa equipe desenvolve ações voltadas ao planejamento e à coordenação de projetos ambientais, além de apoiar iniciativas ligadas ao tema. Entre as atividades realizadas estão cursos, palestras e oficinas sobre fitoterápicos, produção de mudas, reciclagem de nutrientes e compostagem. Também promovemos ações educativas e de preservação ambiental, como o plantio de mudas em áreas de restinga no Parque Dora Hees”, explicou o engenheiro florestal e responsável pela Gerência de Educação Ambiental (GEAM) da Clin, Luiz Vicente.

A ação busca estimular a recomposição da cobertura vegetal, reduzir processos erosivos, favorecer a infiltração de água no solo e criar condições para o retorno gradual da fauna silvestre. A atividade também reforçou a importância da educação ambiental e da preservação dos ecossistemas, reunindo representantes da SMARHS, da Clin, voluntários do Parque do Morro do Morcego e alunos da Escola Municipal Lúcia Maria em atividades de plantio e conscientização ambiental.

“A ação de recuperação ambiental no parque fortalece a biodiversidade local e contribui para a restauração da Mata Atlântica, promovendo mais equilíbrio ecológico, proteção do solo e conscientização ambiental para a população”, destacou o geógrafo da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Thiago Leal.