Niterói: observação da vida marinha, incluindo as baleias-jubarte, representa um enorme potencial turístico para a cidadeDivulgação
Niterói e Rio se tornam parceiras no Turismo de Observação da Vida Marinha na Baía da Guanabara
A observação da vida marinha, incluindo as baleias-jubarte, representa um enorme potencial turístico para a cidade
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