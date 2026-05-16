Niterói: observação da vida marinha, incluindo as baleias-jubarte, representa um enorme potencial turístico para a cidade - Divulgação

Niterói: observação da vida marinha, incluindo as baleias-jubarte, representa um enorme potencial turístico para a cidadeDivulgação

Publicado 16/05/2026 16:22

Niterói - As cidades de Niterói e Rio avançam em uma parceria para consolidar normas, ações de ordenamento e capacitação voltadas ao Turismo de Observação da Vida Marinha na Região Turística Metropolitana de Niterói e da Baía da Guanabara.

Após uma reunião online sobre o projeto, no próximo dia 22 de maio, das 13h às 19h, haverá um Seminário de Capacitação sobre o Projeto de Turismo de Observação da Vida Marinha na Baía da Guanabara, no Memorial Roberto Silveira, no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói.

Com foco na importância do turismo sustentável, os organizadores defendem uma maior aproximação com o trade turístico, instituições de pesquisa e a criação de um selo de certificação pela Marinha. Esta certificação será um documento padrão, fundamental para garantir que as embarcações cumpram todas as normas técnicas e de segurança exigidas para os passeios turísticos.

Os técnicos e gestores responsáveis que participaram da reunião sobre o tema destacaram que o trabalho de base é considerado essencial, passando pela integração dos operadores, treinamento, certificação e capacitação profissional de todo o ecossistema envolvido na prática turística.

Durante o encontro, também foi debatida a necessidade de monitoramento permanente da atividade para assegurar total segurança aos passeios realizados na Baía da Guanabara.

O presidente da Neltur, André Bento, ressaltou a importância do fortalecimento do projeto de Observação da Vida Marinha para o desenvolvimento turístico sustentável da região. “Estamos construindo um projeto que une turismo, preservação ambiental, conscientização e desenvolvimento econômico. A observação da vida marinha, incluindo as baleias-jubarte, representa um enorme potencial turístico para Niterói, assim como toda a Baía da Guanabara, sempre com responsabilidade, ordenamento e sustentabilidade”, destacou Bento.

Participaram da reunião o presidente da Neltur, André Bento, o técnico de Turismo da Neltur, Renato Lima, Thiago Ferrari, presidente do Instituto O Canal e diretor do Projeto Amigos da Jubarte, Sandro Firmino, diretor do Instituto O Canal e coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, Giovana Cordioli, coordenadora de Educação Ambiental do Projeto Amigos da Jubarte, e Sebastian Saavedra, da Gerência de Projetos, Fomento e Inovação da Secretaria Municipal de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro.