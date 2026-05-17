Niterói: evento foi pensado tanto para os criadores quanto para as famílias e visitantes que querem conhecer mais sobre o universo rural - Divulgação

Niterói: evento foi pensado tanto para os criadores quanto para as famílias e visitantes que querem conhecer mais sobre o universo ruralDivulgação

Publicado 17/05/2026 18:03

Niterói - O Parque Rural vai receber a 1º Expo Especializada do Mangalarga Marchador de Niterói, entre os dias 20 e 23 de maio (de quarta-feira a sábado), das 8h às 23h. Com entrada gratuita, o evento promete reunir criadores, apaixonados pelo universo equestre e famílias em uma grande celebração da cultura rural. A programação vai contar com julgamentos de marcha e morfologia, exposição de animais, atividades ligadas ao universo rural e atrações musicais. Um dos destaques será o show do cantor Victor Hugo, que se apresenta no sábado (23), às 19h.

A Expo Especializada representa um importante passo para o fortalecimento do setor agropecuário e da cultura rural em Niterói, consolidando o Parque Rural como espaço de lazer, convivência e valorização das tradições do campo. Além das competições, o público vai acompanhar de perto o trabalho de criadores e profissionais renomados do Mangalarga Marchador, uma das raças mais tradicionais e admiradas do Brasil.

“É um evento pensado tanto para os criadores quanto para as famílias e visitantes que querem conhecer mais sobre o universo rural. Teremos esporte, cultura, entretenimento e muita valorização da tradição equestre”, destacou Ana Machado, diretora do Parque Rural de Niterói.

A programação técnica conta com jurados especializados e entrada de animais ao longo dos quatro dias de evento. As inscrições para criadores devem ser feitas antecipadamente pelos contatos divulgados pela organização.



Programação:



20/05 (quarta-feira) – Entrada dos animais

21/05 (quinta-feira) – Julgamento dos machos MP + MB

22/05 (sexta-feira) – Julgamento das fêmeas MP + MB

23/05 (sábado) – Julgamento dos castrados e Grande Campeonato da Raça + show de Victor Hugo às 19h



Serviço:



1º Expo Especializada do Mangalarga Marchador de Niterói



Data: 20/05 a 23/05

Hora: 8h às 23h

Local: Parque Rural de Niterói

Endereço: Rua São Sebastião s/nº, Engenho do Mato

Entrada gratuita

Inscrições: Fred Gonçalves (21) 99972-9183 e Ricardo Max (21) 97233-4495





