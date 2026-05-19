Niterói: Valor será pago a servidores ativos, aposentados e pensionistas do município - Evelen Gouvêa

Niterói: Valor será pago a servidores ativos, aposentados e pensionistas do município Evelen Gouvêa

Publicado 19/05/2026 06:53

Niterói - A Prefeitura vai antecipar o pagamento de 50% do 13º salário dos servidores municipais para o dia 1º de junho. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves, nesta segunda-feira (18), durante o Prefeitura Móvel, no Horto do Fonseca.

A antecipação beneficia servidores ativos, aposentados e pensionistas do município e faz parte do planejamento financeiro da administração municipal. “Estamos organizando e planejando pagar, no dia 1º de junho, os 50% do 13º salário. Sabemos que isso é importante para aliviar o servidor com essa antecipação, além de ser um recurso que circula na economia da cidade”, destacou Rodrigo Neves.

A medida foi anunciada durante reunião da Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal da Prefeitura, com a participação do secretário municipal de Fazenda, Cesar Barbiero; da secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Elissa Rasma; da secretária municipal de Administração, Rubia Secundino; e do presidente da Niterói Prev, Heitor Moreira.

“Essa antecipação representa uma importante injeção de recursos na economia local, ampliando a renda disponível de milhares de servidores e aposentados e estimulando diretamente o comércio e o setor de serviços. A medida também contribui para o aumento do consumo das famílias e demonstra a capacidade de planejamento e equilíbrio fiscal da administração pública”, afirmou o secretário municipal de Fazenda, Cesar Barbiero.

A Secretária de Planejamento destacou que a medida é possível graças à disciplina fiscal da Prefeitura. "Desde 2013, Niterói escolheu construir uma gestão com planejamento e responsabilidade fiscal. É isso que nos permite antecipar o 13º, manter os salários em dia e seguir cuidando de quem cuida da cidade", disse Elissa Rasma.