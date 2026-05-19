Niterói: Valor será pago a servidores ativos, aposentados e pensionistas do município Evelen Gouvêa
13° salário de servidores municipais, pensionistas e aposentados será antecipado
Valor será pago em 01 de junho a servidores ativos, aposentados e pensionistas do município
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Clínica associada ao Sindhleste conta com equipamento moderno, a primeira do Leste Fluminense
Encontro foi acompanhado pelo Dr. Leandro Alves, sócio-diretor do Centro de Imagem Icaraí
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Projeto reunirá compositores em conversas abertas ao público, no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca
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Álbum digital chega em breve às plataformas digitais. Concerto teve repertório inédito inspirado em grandes nomes do gênero e participação especial dos solistas Cristóvão Bastos e Antonio Rocha
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