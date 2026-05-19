Niterói: encontro foi acompanhado pelo Dr. Leandro Alves

Niterói - Nesse mês de maio, o presidente do Sindhleste, Felipe Albuquerque, esteve em visita ao Centro de Imagem Icaraí para conhecer o novo equipamento de ressonância magnética adquirido pela clínica.
O encontro foi acompanhado pelo Dr. Leandro Alves, sócio-diretor do centro médico. "A aquisição da moderna uMR 680 de 1.5 Tesla é uma das poucas máquinas existentes no Brasil e a primeira da região Leste Fluminense, o que reforça o investimento contínuo dos nossos associados em tecnologia, inovação e qualidade assistencial, contribuindo para uma saúde cada vez mais eficiente e avançada para a população", finaliza Felipe Albuquerque.