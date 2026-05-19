Niterói: "Incentivar meninas e mulheres a se enxergarem como protagonistas da ciência é também uma forma de construir uma cidade mais inovadora e mais justa", disse o secretário municipal de Inovação, Ciência e TecnologiaDivulgação
Com o tema “Mais mulheres, mais caminhos na ciência”, a terceira edição do evento propõe um espaço de inspiração, troca de experiências e fortalecimento do protagonismo feminino nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. A iniciativa busca incentivar meninas e mulheres a ocuparem cada vez mais espaços no universo científico, valorizando trajetórias e iniciativas que transformam realidades por meio do conhecimento.
O evento reunirá alunos e professores das três Plataformas Urbanas Digitais de Niterói – PUD Santa Bárbara, PUD Viradouro e PUD Engenhoca –, que apresentarão seus projetos em uma atmosfera interativa e colaborativa. A programação integra as atividades preparatórias da SBPC Jovem em Niterói e articula juventude, educação, ciência e políticas públicas, promovendo diálogos sobre inclusão, oportunidades e construção de futuros mais diversos e inovadores.
Sobre a SBPC Jovem
A SBPC Jovem é uma das frentes da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) voltada ao público jovem, com atividades que aproximam estudantes, pesquisadores e formuladores de políticas públicas em torno da ciência como ferramenta de transformação social. Niterói integra a programação com uma série de eventos preparatórios, dos quais o Esquenta é parte central.
Serviço
Evento: 3º Esquenta da SBPC Jovem – Niterói
Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 14h
Local: PUD Santa Bárbara – Rua Hélio Mattos, 599, Santa Bárbara, Niterói – RJ
CEP: 24141-360
Entrada: Gratuita e aberta ao público
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