Niterói: "Incentivar meninas e mulheres a se enxergarem como protagonistas da ciência é também uma forma de construir uma cidade mais inovadora e mais justa", disse o secretário municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia - Divulgação

Niterói: "Incentivar meninas e mulheres a se enxergarem como protagonistas da ciência é também uma forma de construir uma cidade mais inovadora e mais justa", disse o secretário municipal de Inovação, Ciência e TecnologiaDivulgação

Publicado 19/05/2026 06:58

Niterói - A Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói (SMICT) promove no dia 20 de maio de 2026, às 14h, o 3º Esquenta da SBPC Jovem. O encontro será realizado na PUD Santa Bárbara (Rua Hélio Mattos, 599, Santa Bárbara) e tem entrada gratuita e aberta ao público.



Com o tema “Mais mulheres, mais caminhos na ciência”, a terceira edição do evento propõe um espaço de inspiração, troca de experiências e fortalecimento do protagonismo feminino nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. A iniciativa busca incentivar meninas e mulheres a ocuparem cada vez mais espaços no universo científico, valorizando trajetórias e iniciativas que transformam realidades por meio do conhecimento.



O evento reunirá alunos e professores das três Plataformas Urbanas Digitais de Niterói – PUD Santa Bárbara, PUD Viradouro e PUD Engenhoca –, que apresentarão seus projetos em uma atmosfera interativa e colaborativa. A programação integra as atividades preparatórias da SBPC Jovem em Niterói e articula juventude, educação, ciência e políticas públicas, promovendo diálogos sobre inclusão, oportunidades e construção de futuros mais diversos e inovadores.

O secretário municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Ramalho, destaca a importância do encontro: “Incentivar meninas e mulheres a se enxergarem como protagonistas da ciência é também uma forma de construir uma cidade mais inovadora e mais justa. Esse Esquenta da SBPC Jovem é exatamente isso: um espaço onde histórias reais inspiram novos caminhos na ciência e na inovação.”



Sobre a SBPC Jovem



A SBPC Jovem é uma das frentes da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) voltada ao público jovem, com atividades que aproximam estudantes, pesquisadores e formuladores de políticas públicas em torno da ciência como ferramenta de transformação social. Niterói integra a programação com uma série de eventos preparatórios, dos quais o Esquenta é parte central.



Serviço



Evento: 3º Esquenta da SBPC Jovem – Niterói

Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: PUD Santa Bárbara – Rua Hélio Mattos, 599, Santa Bárbara, Niterói – RJ

CEP: 24141-360

Entrada: Gratuita e aberta ao público