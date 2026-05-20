Niterói: Rodrigo Neves assinou a contratação da empresa que vai reformar os centros comunitários e da Associação de Moradores da Comunidade Boa Vista - Lucas Benevides

Niterói: Rodrigo Neves assinou a contratação da empresa que vai reformar os centros comunitários e da Associação de Moradores da Comunidade Boa VistaLucas Benevides

Publicado 20/05/2026 07:00

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou, nesta terça-feira (19), o Parque de Energia Solar, no Morro do Boa Vista, que tem previsão de inauguração em junho. A visita faz parte do programa Prefeitura Móvel, que começou nesta segunda-feira (18), no Horto do Fonseca.

“Estamos aqui no Morro do Boa Vista implantando a primeira usina de energia solar em uma favela no Brasil. Fizemos um investimento muito grande, de R$ 10 milhões, em um projeto que integra produção de energia de forma sustentável. O mais importante é que esse investimento retorna para a cidade em até 7 anos, porque a usina vai gerar uma economia de cerca de R$ 1,6 milhão por ano na conta de energia da Prefeitura de Niterói”, disse o prefeito Rodrigo Neves, que também destacou que já foram plantadas mais de 100 mil árvores no local nos últimos 10 anos.

A vice-prefeita e secretária municipal do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan, ressaltou a importância do projeto para a sustentabilidade da cidade e para a comunidade do Boa Vista. “É muito gratificante ver esse projeto saindo do papel. São 3.400 painéis solares em uma iniciativa inovadora, que beneficia a comunidade e contribui para a resiliência climática do município. Além da geração de energia limpa, o projeto também ajuda na prevenção de incêndios e conta com sistema de coleta de água. Os painéis solares representam uma revolução na produção de energia e, mais uma vez, Niterói está na frente”, afirmou Isabel Swan.

Ao todo, mais de 2 mil módulos vão gerar cerca de 150 mil kWh por mês, energia que será destinada ao abastecimento de equipamentos públicos, promovendo economia nos gastos com eletricidade e reforçando o compromisso do município com a sustentabilidade. Além da captação de energia solar, o parque contará com um sistema de coleta, armazenamento e aproveitamento da água da chuva. O volume armazenado será utilizado na limpeza das placas solares.

“A comunidade está radiante com esse trabalho que foi feito, que é sensacional. Isso aqui vai gerar emprego, vai gerar qualificação. Os jovens vão poder se qualificar na área de energia solar. Então é só felicidade, só alegria”, disse o presidente da Associação de Moradores do Morro do Boa Vista, Victor Barcelos.

Mais intervenções

Em seguida, o prefeito Rodrigo Neves assinou a contratação da empresa que será responsável pela reforma dos centros comunitários e da Associação de Moradores da Comunidade Boa Vista. Também foram autorizadas intervenções de drenagem, escoamento, pavimentação, solo grampeado, instalação de guarda-corpos e melhorias nas vielas de acesso a partir da Rua Silveira da Mota.

O prefeito também visitou as obras de estabilização de taludes na Rua Silveira da Mota, ainda no Morro do Boa Vista. A intervenção tem como objetivo garantir mais segurança para os moradores da região, além de prevenir deslizamentos e minimizar os impactos provocados pelas chuvas. O espaço contará com a construção de cortinas atirantadas, solo grampeado, canaletas de drenagem, muro de blocos e instalação de guarda-corpos.