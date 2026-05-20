Niterói: vacinação da gripe disponível para todas as idadesDivulgação
As vacinas estão disponíveis nas Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Prefeitura orienta que os cidadãos levem documento de identificação e a caderneta de vacinação. Não é necessário agendamento prévio.
A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, reforça a importância da imunização: “Nessa época do ano, é esperado o aumento das doenças respiratórias. A vacinação contra a influenza é uma das medidas mais importantes para evitar casos graves. Com a ampliação do público-alvo, é fundamental que as pessoas procurem os postos de saúde para receber a dose”, afirmou a secretária.
Locais de vacinação
Policlínicas Regionais:
· Policlínica Regional do Fonseca Dr. Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, nº 238 – Fonseca
· Policlínica Regional da Engenhoca Dr. Renato Silva – Avenida Professor João Brasil, s/nº – Engenhoca
· Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella – Rua Doutor Luiz Palmier, nº 726 – Barreto
· Policlínica Regional de São Lourenço Dr. Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço
· Policlínica Regional de Santa Rosa Dr. Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil
· Policlínica Regional do Largo da Batalha Dr. Francisco da Cruz Nunes – Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 30 – Largo da Batalha
· Policlínica Regional de Itaipu Ass. Social Maria Aparecida da Costa – Avenida Irene Lopes Sodré, s/nº – Engenho do Mato
· Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Professor Ernani Faria Alves, n° 161 – Piratininga
· Policlínica Comunitária de Jurujuba - Mário Munhoz Monroe (PCJ) – Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/n – Jurujuba
Unidades Básicas de Saúde:
· UBS Santa Bárbara Dr. Adelmo de Mendonça e Silva – Rua Jandira Pereira, nº 625 – Santa Bárbara
· UBS da Engenhoca – Rua Vereador José Vicente Sobrinho, nº 724 – Engenhoca
· UBS do Morro do Estado Dr. Mario Pardal – Rua Doutor Araújo Pimenta, s/nº – Ingá
· UBS de Piratininga – Rua Doutor Marcolino Gomes Candau, nº 111 – Piratininga
· UBS do Centro Dr. Eduardo Imbassay – Rua Visconde do Uruguai, nº 531 – 3º e 4º andares – Centro
Módulos do Médico de Família:
MMF CAFUBÁ I – Avenida Dr. Raul de Oliveira Rodrigues, 3 – Piratininga
MMF CAFUBÁ II – Rua Deputado José Luiz Erthal, Lote 5 Quadra 69 – Cafubá
MMF CAFUBÁ III – Rua Manoel Pacheco de Carvalho, 107 – Piratininga
MMF COLÔNIA – Praia de Itaipu, s/nº – Itaipu
MMF ENGENHO DO MATO – Avenida Irene Lopes Sodré, s/n – Maravista
MMF JACARÉ – Estrada Frei Orlando, 169 – Jacaré
MMF MARAVISTA – Rua Astor da Costa Menezes, s/n – Maravista
MMF VÁRZEA DAS MOÇAS – Estrada Velha de Maricá, s/n – Várzea das Moças
MMF LEOPOLDINA – Rua General Castrioto, 81 – Barreto
MMF MARÍTIMOS – Avenida Machado, s/nº – Barreto
MMF MARUÍ – Rua Maruí Grande, 15 – Barreto
MMF NOVA BRASÍLIA – Rua Doutor Francisco Sardinha, 102 – Engenhoca
MMF BALDEADOR – Loteamento Bento Pestana, s/n – Fonseca
MMF CORONEL LEÔNCIO – Avenida Professor João Brasil, s/n – São Lourenço
MMF BERNARDINO – Rua Sá Barreto, 107 – Fonseca
MMF CARAMUJO – Rua Pastor José Gomes, 683 – Caramujo
MMF JONATHAS BOTELHO – Travessa Jonathas Botelho, 133 – Cubango
MMF TEIXEIRA DE FREITAS – Rua Teixeira de Freitas, 380 – Fonseca
MMF VIÇOSO JARDIM – Estrada Viçoso Jardim, s/n – Viçoso Jardim
MMF VILA IPIRANGA – Rua Tenente Ozório, s/n – Engenhoca
MMF SERRÃO E JUCA BRANCO – Travessa Dona Julia, 29 – Fonseca
MMF HOLOFOTE – Travessa do Holofote, 34 – Santana
MMF ILHA DA CONCEIÇÃO – Rua Jornalista Sardo Filho, 196 – Ilha da Conceição
MMF MORRO DA BOA VISTA – Rua Indígena, 200 – São Lourenço
MMF PONTA D’AREIA – Praça Doutor Vitorino, s/nº – Ponta D’Areia
MMF ALARICO – Estrada Alarico de Souza, s/nº – Santa Rosa
MMF CAVALÃO – Alameda Paris, s/n – Icaraí
MMF PALÁCIO – Rua 11 de Agosto, 4 – Ingá
MMF JURUJUBA – Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/nº – Jurujuba
MMF MARTINS TORRES – Rua Doutor Martins Torres, 281 – Santa Rosa
MMF PREVENTÓRIO – Avenida Prefeito Silva Picanço, 1753 – Charitas
MMF SOUZA SOARES – Rua Lions Club, 37 – Santa Rosa
MMF VITAL BRAZIL – Rua Antônio Baptista, 8 – Vital Brazil
MMF VIRADOURO – Rua Dr. Mario Vianna, 790 – Viradouro
MMF ATALAIA – Rua Padre José Euger, s/n – Ititioca
MMF BADU – Estrada Alcebíades Pinto, s/n – Badu
MMF CANTAGALO – Avenida Nelson de Oliveira e Silva, 63 – Vila Progresso
MMF GROTA I – Rua Albino Pereira, 615 – São Francisco
MMF GROTA II – Rua Ascedino Pereira, 335 – São Francisco
MMF ITITIOCA – Rua Costa Monteiro, s/n – Ititioca
MMF MACEIÓ – Rua José Bento Vieira Ferreira, s/n – Maceió
MMF MATAPACA – Rua Aurora Ribeiro, 5 – Maria Paula
MMF SAPÊ – Rua E, s/n – Sapê
MMF MORRO DO CÉU – Rua Daniel Riente, 29 – Caramujo – Funcionamento das 7h às 16h.
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