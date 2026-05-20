Niterói: Com o lema Juntos por uma vida saudável e equilibrada, a ação reforça a importância do cuidado com o corpo e a mente no exercício da profissãoDivulgação
OAB Niterói promove no sábado Caminhada e Corrida da Advocacia
Evento inicia série de projetos de saúde e bem-estar
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Evento inicia série de projetos de saúde e bem-estar
Niterói recebe prefeitas e vice-prefeitas do país no evento Elas Governam
Na abertura do encontro, o município aderiu ao Plano Nacional de Cuidados
Obra de modernização da Alameda São Boaventura começa no Fonseca
Prefeito visitou obra como parte do Prefeitura Móvel, que começou nesta segunda, no Horto do Fonseca
Niterói recebe 3º Esquenta da SBPC Jovem com foco no protagonismo feminino na ciência
Evento gratuito acontece no dia 20 de maio, na PUD Santa Bárbara, e debate o tema "Mais mulheres, mais caminhos na ciência"
13° salário de servidores municipais, pensionistas e aposentados será antecipado
Valor será pago em 01 de junho a servidores ativos, aposentados e pensionistas do município
Clínica associada ao Sindhleste conta com equipamento moderno, a primeira do Leste Fluminense
Encontro foi acompanhado pelo Dr. Leandro Alves, sócio-diretor do Centro de Imagem Icaraí
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