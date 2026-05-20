Niterói: Com o lema Juntos por uma vida saudável e equilibrada, a ação reforça a importância do cuidado com o corpo e a mente no exercício da profissão - Divulgação

Niterói: Com o lema Juntos por uma vida saudável e equilibrada, a ação reforça a importância do cuidado com o corpo e a mente no exercício da profissãoDivulgação

Publicado 20/05/2026 06:52

Niterói - A cidade de Niterói será palco, no próximo dia 23 de maio, de mais uma edição da “Caminhada e Corrida da Advocacia”, iniciativa promovida pela OAB Niterói, presidida por Pedro Gomes, que busca incentivar hábitos saudáveis e fortalecer a integração entre advogados, advogadas e a sociedade.

Organizado pela Comissão de Esporte, Lazer e Saúde, presidida por Luciano Santana, o evento será realizado na Praia de Charitas, reunindo profissionais da advocacia, familiares e praticantes de atividades físicas em um dos cenários mais emblemáticos da cidade. A largada será às 9h30, no Charitas Aeroclube, seguindo para o Clube Naval e retornando ao local de partida. Não é necessária inscrição antecipada.

Com o lema “Juntos por uma vida saudável e equilibrada”, a ação reforça a importância do cuidado com o corpo e a mente no exercício da profissão. Mais do que um evento pontual, a caminhada marca o início de uma série de projetos da OAB Niterói voltados ao esporte e ao lazer, com o objetivo de promover qualidade de vida para a advocacia.

Segundo o presidente Pedro Gomes, a iniciativa reflete uma nova visão institucional voltada para o cuidado com a classe.

“A OAB Niterói tem um compromisso que vai além da atuação institucional: cuidar das pessoas que fazem a advocacia todos os dias. Sabemos que a rotina profissional é intensa e desafiadora, e por isso estamos dando início a projetos voltados ao esporte e ao lazer, como forma de promover qualidade de vida”, destacou.