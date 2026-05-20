Niterói: equipamento no Fonseca já recebeu milhares de visitantes desde a inauguraçãoLucas Benevides
“Estamos muito felizes em ver esse espaço cheio de vida e sendo ocupado pela população. O Centro Cultural Cauby Peixoto é um equipamento importante para democratizar o acesso à cultura na Zona Norte. Ele foi inaugurado em novembro e já recebeu milhares de visitantes. A partir de junho, vamos iniciar novas atividades gratuitas, como coral e teatro, ampliando ainda mais as opções culturais para os moradores da região”, afirmou Rodrigo Neves.
O espaço funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com programação cultural variada, incluindo exposições, apresentações artísticas e eventos gratuitos. O casarão histórico passou por obras de restauração realizadas pela Prefeitura de Niterói para abrigar o novo centro cultural.
“Queremos que cada vez mais moradores da Zona Norte e de toda a cidade conheçam e ocupem esse espaço. O Centro Cultural Cauby Peixoto é um patrimônio restaurado e devolvido à população como um lugar de encontro, cultura e valorização da nossa história”, destacou Julia Pacheco.
Prefeitura Móvel
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