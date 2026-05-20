Niterói: equipamento no Fonseca já recebeu milhares de visitantes desde a inauguração - Lucas Benevides

Niterói: equipamento no Fonseca já recebeu milhares de visitantes desde a inauguraçãoLucas Benevides

Publicado 20/05/2026 07:05

Niterói – O prefeito Rodrigo Neves, visitou nesta terça-feira (19) o Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, na Zona Norte da cidade. Durante a visita, o prefeito percorreu as instalações do espaço acompanhado pela secretária das Culturas, Julia Pacheco, e anunciou novas atividades gratuitas que serão oferecidas no local a partir de junho, como aulas de coral e cursos de teatro.Mais informações sobre os cursos no perfil @smc.niteroi no Instagram.



“Estamos muito felizes em ver esse espaço cheio de vida e sendo ocupado pela população. O Centro Cultural Cauby Peixoto é um equipamento importante para democratizar o acesso à cultura na Zona Norte. Ele foi inaugurado em novembro e já recebeu milhares de visitantes. A partir de junho, vamos iniciar novas atividades gratuitas, como coral e teatro, ampliando ainda mais as opções culturais para os moradores da região”, afirmou Rodrigo Neves.



O espaço funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com programação cultural variada, incluindo exposições, apresentações artísticas e eventos gratuitos. O casarão histórico passou por obras de restauração realizadas pela Prefeitura de Niterói para abrigar o novo centro cultural.



“Queremos que cada vez mais moradores da Zona Norte e de toda a cidade conheçam e ocupem esse espaço. O Centro Cultural Cauby Peixoto é um patrimônio restaurado e devolvido à população como um lugar de encontro, cultura e valorização da nossa história”, destacou Julia Pacheco.



Prefeitura Móvel

A visita faz parte do programa Prefeitura Móvel, vai até sexta-feira (22), no Horto do Fonseca, com atendimento ao público das 9h às 17h. Durante a semana, os moradores poderão acessar diversos serviços gratuitos, como vacinação, aferição de pressão, emissão de segunda via de documentos como RG e certidão de nascimento, emissão do cartão do idoso, além de orientações e atendimentos realizados por diferentes secretarias municipais em um único espaço. Nos dois primeiros dias do programa, já foram realizados cerca de 700 atendimentos.